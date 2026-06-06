Incendie de Crans-Montana : Jessica Moretti inculpée pour faux dans les titres, la facture de la mousse au cœur des débats

Le 5 juin 2026, lors d'une confrontation à Sion, Jessica Moretti, copropriétaire du bar incendié à Crans-Montana, a été inculpée de faux dans les titres pour une fausse facture liée à la mousse insonorisante à l'origine du drame. L'audience a réuni les époux Moretti pour la première fois, suscitant des craintes de collusion. L'enquête vise 14 personnes pour manquements aux contrôles de sécurité.

L'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana, survenu dans la nuit du Nouvel An 2026, continue de faire des vagues sur le plan judiciaire. Le 5 juin 2026, une nouvelle audience de confrontation a eu lieu à Sion, dans le canton du Valais, réunissant pour la première fois les copropriétaires français Jacques et Jessica Moretti .

Cette audition a été marquée par l'inculpation de Jessica Moretti pour faux dans les titres, en lien avec une facture concernant la mousse insonorisante à l'origine du drame. Cette mousse, installée au plafond du sous-sol, aurait été enflammée par les étincelles de bougies fontaine, provoquant un incendie qui a fait 41 morts et 115 blessés. L'enquête pénale vise désormais 14 personnes, dont les Moretti et plusieurs responsables communaux, pour des manquements aux contrôles de sécurité et d'incendie.

Ces contrôles n'avaient plus été effectués dans l'établissement depuis 2019, ce qui soulève de graves questions sur la négligence des autorités locales. La question de la facture de la mousse insonorisante a été au cœur des débats lors de cette confrontation. Selon Me Christophe de Galembert, avocat des parties civiles, cette facture soulève de nombreuses interrogations : qui a acheté la mousse, quand a-t-elle été achetée, et quel est le fournisseur ?

Les réponses tardent à venir, et l'inertie des auditions est jugée incroyable par les avocats des victimes. L'inculpation de Jessica Moretti pour faux dans les titres était attendue, mais elle ajoute une nouvelle dimension à une affaire déjà complexe. Les Moretti, arrivés à l'audience dans un véhicule de police banalisé, ont refusé de répondre aux questions des journalistes, et leurs avocats ont également gardé le silence.

Les familles des victimes et les rescapés, dont certains vêtus de blanc avec des photos de leurs proches disparus, ont assisté à l'audience, exprimant leur colère et leur désarroi face à une sécurité défaillante. Les parties civiles redoutent une possible collusion entre les époux Moretti, qui ont eu amplement le temps de se concerter avant cette audition commune. Un avocat a même évoqué l'Everest de la collusion, craignant que leurs récits soient accordés.

Jacques Moretti avait été placé en détention provisoire en janvier, puis libéré sous caution de 200 000 francs suisses. L'enquête se poursuit, visant également d'anciens et actuels élus et employés de la commune, dont les responsables ont reconnu l'absence de contrôles de sécurité depuis 2019. Cet incendie tragique a mis en lumière les failles du système de contrôle dans les établissements publics, et la justice suisse continue de chercher des responsabilités à tous les niveaux.

Les prochaines étapes judiciaires seront cruciales pour déterminer l'issue de cette affaire qui a bouleversé la station de Crans-Montana et au-delà





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