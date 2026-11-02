Incendie de Bergerac : démolition en urgence d'un îlot du centre ancien

Après l'incendie de Bergerac du 29 octobre, la démolition se poursuit dans le centre ancien et les sinistrés attendent leur relogement en mairie.

À Bergerac, en Dordogne, les opérations de démolition et d'évacuation des gravats se sont poursuivies ce lundi 2 novembre, après l'incendie de Bergerac survenu le jeudi 29 octobre, qui a ravagé un îlot du centre-ville ancien. Dès le début de la matinée, les engins de chantier ont commencé à démolir l'immeuble où se trouvait le bar-restaurant Le Saint-James.

Le sinistre a touché une dizaine d'immeubles anciens. Malgré l'avancée des travaux, des risques d'effondrement subsistent, et les équipes doivent encore sécuriser le secteur avant d'intervenir plus largement.

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Incendie de Bergerac : démolition et sécurisation

Les priorités du chantier sont d'accéder à un compteur électrique afin de le neutraliser et de réalimenter le bas de l'îlot, ainsi que de réparer une conduite d'eau endommagée. Il ne devrait rien subsister de l'immeuble du bar-restaurant Le Saint-James à l'issue de la démolition.

Une grande cheminée attenante au numéro 20 de la rue des Fontaines était toujours debout ce lundi. Elle a bougé pendant le week-end et menaçait de s'effondrer. Les engins doivent pouvoir y accéder pour la démolir sans dégrader le bâti alentour, mais son sort restait incertain dans la matinée, et l'immeuble pourrait lui aussi être démoli.

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Selon le maire de Bergerac, Fabien Ruet, il est envisagé d'étayer depuis l'extérieur, côté rue Saint-James, l'élément encore debout. Cette opération n'interviendra toutefois qu'une fois les gravats évacués, car les poids lourds empruntent cette rue pour leurs va-et-vient.

Périmètre de sécurité et accès aux rues

Compte tenu de la dangerosité du site et du trafic des engins, le périmètre d'exclusion a été légèrement élargi. Il concerne désormais toute la rue des Fontaines et la rue Saint-James jusqu'à l'église Saint-Jacques.

Les rues Saint-Georges et Albéric-Cailloux restent accessibles uniquement aux piétons. Un plan doit par ailleurs être mis en ligne pour informer les habitants et les personnes concernées par les restrictions de circulation.

Le nécessaire a été fait pour empêcher toute intrusion dans le secteur, et aucun pillage n'a été constaté. Les faits ont été documentés par les pompiers du Service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne, dont l'intervention a marqué les premiers jours de la crise.

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Relogement des sinistrés et démarches d'assurance

Ce lundi matin, des sinistrés cherchaient encore des informations sur les démarches à effectuer auprès de leurs assurances, ainsi que sur leur relogement. Pour ceux dont le logement existe encore, la mairie pourrait autoriser certains à récupérer quelques affaires, selon les conditions de sécurité autour du site.

Les sinistrés seulement sont attendus lundi à 17 heures en mairie pour un point général. Un arrêté de sinistre a été pris par le maire afin de permettre la prise en charge des frais de relogement à moyen terme, après la prolongation du relogement d'urgence.

Reconstruction et financement du patrimoine

Au total, plus de 650 m² de bâtiments vont être détruits, soit huit ou neuf immeubles, dont quatre ou cinq donnaient sur la rue. Le maire affirme qu'il faudra reconstruire et recréer du patrimoine à cet endroit, sans laisser de placette vide ni d'îlot de verdure.

Fabien Ruet écarte également tout pastiche de l'ancien et plaide pour une proposition architecturale capable de mêler l'ancien et le moderne. Il souligne surtout la nécessité de trouver des fonds, et toutes les pistes seront explorées auprès de l'État, d'institutions, de mécènes ou de la Fondation du patrimoine pour trouver des solutions.