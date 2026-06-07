Incendie dans un studio à Anglet et grave accident de moto à Espelette

Un incendie a ravagé un studio à Anglet sans faire de victime, tandis qu'un motard a été grièvement blessé dans un accident à Espelette. Retour sur ces deux interventions d'urgence dans le Pays basque.

Un incendie s'est déclaré dans un studio situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment d'un étage, au 14 avenue de Montbrun à Anglet , samedi soir vers 20h20.

Les sapeurs-pompiers d'Anglet et de Saint-Jean-de-Luz sont intervenus rapidement pour maîtriser le feu à l'aide d'une lance à eau. Grâce à leur réaction, les flammes ont été confinées au seul appartement de 35 m², limitant ainsi les dégâts au bâtiment. Aucune victime n'a été déclarée, mais le locataire a dû être relogé temporairement chez des amis en raison des importants dégâts matériels causés par l'incendie. L'origine du feu reste pour l'heure indéterminée et devra faire l'objet d'une enquête.

Parallèlement, dans la même région du Pays basque, un grave accident de la route s'est produit sur la D249 à Espelette, impliquant une moto et une voiture. Un motard de 43 ans a été grièvement blessé et transporté en urgence absolue à l'hôpital par le SMUR, tandis que les gendarmes ont sécurisé les lieux





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