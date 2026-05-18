Incendie dans un bâtiment squatté à Marmande, intervention des pompiers

Des pompiers ont été appelés ce lundi 18 mai 2026 à maîtriser un départ de feu dans un bâtiment squatté à Marmande (Lot-et-Garonne). Une enquête pourrait être ouverte pour déterminer l'origine exacte du sinistre.

Les pompiers de Marmande (Lot-et-Garonne) sont intervenus ce lundi 18 mai 2026 en fin d'après-midi pour maîtriser un départ de feu dans un bâtiment squatté sur la route de Bordeaux.

Un incendie s'est déclaré dans un bâtiment inoccupé au niveau du Carrefour Lestang, connu pour être régulièrement squatté. Les soldats du feu ont déployé une lance et les ont vite éteintes. Une dizaine de pompiers ont intervenu pour maîtriser ce départ de feu. Les autorités pourraient ouvrir une enquête pour déterminer l'origine exacte du sinistre





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Protection Et Sécurité Incendie Patrouille De Sapeurs-Pompiers Rendez-Vousbulletin 47 Tomy Rigouleau Departement Routière Silencieux Enquête

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aïd el-Kébir 2026 : la date est tombée, voici quand commencera la fête sacrée des musulmansLe Conseil français du culte musulman a annoncé la date de l'Aïd. Voici quand les fidèles musulmans vont célébrer cette fête essentielle.

Read more »

Coupe du monde 2026: découvrez la liste des 26 joueurs de la Croatie avec ModricLe sélectionneur Zlatko Dalic a dévoilé ce lundi la liste des 26 joueurs de la Croatie qui seront du voyage pour la Coupe du monde 2026. Certains héros de l'épopée jusqu'en finale en 2018 sont toujours là.

Read more »

Coupe du monde 2026: découvrez la liste des 26 joueurs de la RD CongoUn mois avant son entrée en lice en Coupe du monde, la République Démocratique du Congo a dévoilié sa liste de joueurs retenus pour le Mondial en Amérique du Nord.

Read more »

3 idées simples pour recycler des livres ce 18 mai 2026Trois idées simples pour donner une seconde vie à des livres : un cadre fait avec des couvertures, une suspension luminaire à partir d’un livre, et une boîte à bijoux cachée dans un vieux volume. De quoi décorer et organiser la maison sans partir de zéro.

Read more »