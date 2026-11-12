Incendie criminel d'un policier à Auch : Cazeneuve interpelle Nuñez sur la protection des forces

Le député Jean-René Cazeneuve a interpellé Laurent Nuñez après l'incendie criminel de la maison d'un policier à Auch. Point sur les mesures de protection et les suites judiciaires.

Après l'incendie criminel qui a détruit la maison d'un policier à Auch le 7 novembre, le député du Gers Jean-René Cazeneuve a interpellé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. Cette rencontre a eu lieu lors des questions au Gouvernement le mardi 10 novembre à l'Assemblée nationale.

Demande de protection urgente pour les forces

Le député a exprimé son soutien total au fonctionnaire visé, à sa famille, ainsi qu'à l'ensemble des policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers. Il a souligné que cet acte violent ne reflète pas les valeurs du territoire gersois, où les récentes manifestations s'étaient déroulées dans le calme. Selon Jean-René Cazeneuve, une nouvelle ligne rouge a été franchie si cet agent a été ciblé en raison de son métier. Il a questionné le ministre sur la protection des forces de l'ordre à leur domicile. "Qui les protège, eux, lorsqu'ils rentrent chez eux ?" a-t-il interrogé.

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Contexte des violences contre les agents

Laurent Nuñez a confirmé l'origine criminelle de cet incendie volontaire. Il a rappelé les conditions difficiles d'exercice des forces de l'ordre qui sont parfois prises à partie dans leur vie privée. Le ministre a déclaré souscrire totalement au discours de concorde tenu par le député. Il a appelé à la responsabilité collective face aux discours de haine qui stigmatisent les agents. Ces propos peuvent encourager les passages à l'acte de personnes radicalisées.

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Analyse ADN et suites judiciaires en cours

L'enquête judiciaire progresse pour identifier les responsables de cet acte. Une analyse ADN est actuellement en cours pour établir les liens avec les faits. Le procureur a indiqué qu'aucun lien n'a encore été avéré avec les manifestations locales. Les enquêteurs ont retrouvé des bidons de fioul dans la maison du policier. Ces indices confirment le caractère volontaire et prémédité de l'acte criminel. Le fonctionnaire est actuellement en choc émotionnel après cette agression.

Engagement du gouvernement pour l'avenir

Le ministre a annoncé qu'il tirerait toutes les conséquences de cette situation avec le Premier ministre. Ces décisions seront prises dans les prochaines semaines pour renforcer la sécurité des agents. Jean-René Cazeneuve a dénoncé le manque d'effectifs et les nouvelles menaces visant les forces de l'ordre. Il insiste sur la nécessité de protéger ceux qui protègent les Français. La colère monte chez les représentants syndicaux qui déplorent l'absence de limites dans ces attaques.