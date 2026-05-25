Incendie criminel à Décines-Charpieu : trois individus mis en examen

Un incendie criminel a eu lieu le 11 mai dans un immeuble de Décines-Charpieu, en banlieue de Lyon, faisant trois morts. Trois individus ont été mis en examen et le parquet a requis leur placement en détention provisoire.

Un incendie dans un immeuble de sept étages a coûté la vie à trois personnes le 11 mai dernier, près de Lyon . Trois des quatre individus interpellés depuis ont été mis en examen.

Le parquet requiert leur placement en détention provisoire. Trois personnes sont décédées, le 11 mai au matin lors d'un incendie criminel dans un immeuble de Décines-Charpieu, en banlieue de Lyon. Le parquet a poursuivi les individus pour dégradation de bien immobilier par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné le décès de trois personnes, des blessures inférieures à huit jours d'au moins 11 victimes et association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime.

Âgés de 16, 17 et 18 ans, ils sont soupçonnés d'avoir provoqué l'incendie ayant coûté la vie à un homme de 28 ans et à sa tante de 61 ans, retrouvés morts dans leur appartement le 11 mai dernier, ainsi que celle d'un autre jeune homme de 28 ans, qui s'est défenestré pour échapper aux flammes. Plusieurs départs de feu avaient été découverts dans cet immeuble de sept étages situé dans un quartier populaire.

Une enquête avait été ouverte par la division de la criminalité organisée et spécialisée pour homicide volontaire en bande organisée, la justice estimant que l'hypothèse du règlement de comptes sur fond de trafic de drogue était une piste sérieuse. Quatre personnes avaient été arrêtées le 22 mai. Une d'entre elles a été relâchée, sans élément retenu à son encontre





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