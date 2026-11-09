Incendie criminel à Auch : le procureur clarifie le cas de l'adolescent interpellé

À Auch, l'incendie criminel de la maison secondaire d'un policier fait l'objet d'une enquête approfondie. Le parquet confirme l'absence de lien avec l'adolescent interpellé pour outrage.

Le parquet du Gers a pris position ce lundi 9 novembre concernant l' incendie criminel qui a ravagé une propriété secondaire appartenant à un policier à Auch la nuit précédente. Cette intervention officielle du ministère public intervient deux jours après le sinistre survenu dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 novembre, afin de préciser le cadre de l'enquête et de dissiper toute confusion liée à l'interpellation d'un jeune homme survenue quelques heures auparavant.

Précision du procureur sur l'interpellation

Claude Derens, procureur de la République par intérim, a tenu à apporter une clarification essentielle concernant les investigations en cours. Il a déclaré que, selon les données actuelles, aucun élément ne permet d'établir un lien entre le jeune homme interpellé le vendredi soir, sa famille et l'incendie du domicile du fonctionnaire. Cette mise au point vise à séparer clairement les deux événements distincts survenus dans un laps de temps très rapproché à Auch.

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Détails de l'interpellation et de l'outrage

L'interpellation de cet adolescent de 18 ans s'est déroulée lors d'une ronde dans le quartier du Garros, où plusieurs policiers, dont le propriétaire de la maison incendiée, patrouillaient ensemble. Les agents ont repéré un jeune homme cagoulé et ont décidé de procéder à son contrôle. L'interpellation s'est faite sans difficulté initiale, mais la situation s'est tendue durant le transport vers le commissariat.

Le jeune homme aurait proféré des insultes à l'encontre des fonctionnaires de police durant ce trajet. Il a donc été placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure pour outrage. Le parquet a ensuite décidé de lever cette mesure et de libérer l'adolescent le lendemain, tout en lui adressant une convocation ultérieure devant le tribunal pour faire face à ses responsabilités juridiques.

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Investigations sur l'incendie criminel

À son arrivée à sa maison secondaire dans la nuit du samedi 7 novembre, le policier a découvert les dégâts causés par le feu. Les premières investigations sur place ont rapidement orienté les enquêteurs vers la piste d'un acte volontaire. Plusieurs départs de feu distincts ont été identifiés sur les lieux, ce qui contredit l'hypothèse d'un accident.

Des jerricans ont également été retrouvés sur la propriété, renforçant l'hypothèse d'un incendie criminel prémédité. Le parquet a appelé à la prudence face aux hypothèses hâtives relayées par certains médias. La proximité chronologique entre l'interpellation de l'adolescent et le début du sinistre constitue un élément de contexte, mais elle ne permet pas, à ce stade, d'en déduire une quelconque responsabilité directe.

Analyses ADN et suites judiciaires

Les investigations se poursuivent activement pour déterminer les circonstances exactes du sinistre et identifier son ou ses auteurs principaux. Parmi les éléments clés exploités figure un flacon de parfum qui aurait été utilisé pour briser une vitre de l'habitation. Des prélèvements ADN ont été réalisés sur cet objet précis, et les analyses sont toujours en cours pour tenter d'identifier l'individu responsable.

Ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez avait déjà dénoncé ce qu'il qualifiait d'acte criminel intolérable dès le samedi soir. L'enquête reste ouverte pour faire toute la lumière sur cet incendie dont l'origine criminelle ne laisse plus de place au doute pour les autorités judiciaires gersoises.