Incendie aux Carmes à Toulouse : des squatteurs dans les bâtiments périls

Un incendie s'est déclaré dimanche soir dans le quartier des Carmes à Toulouse. Les flammes ont rapidement envahi plusieurs toitures, entraînant l'évacuation de plusieurs immeubles. L'incendie n'a fait aucune victime, mais il a mis en lumière la situation préoccupante des bâtiments périls et la présence de squatteurs dans ces lieux.

Dimanche soir vers 1 h 30, un incendie a éclaté au numéro 4 de la rue Poutiroux dans le quartier des Carmes à Toulouse . Les flammes se sont rapidement propagées à d'autres toitures, entraînant l'évacuation de plusieurs immeubles. Heureusement, l'incendie n'a fait aucune victime. Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement pour circonscrire l'incendie et sont restés sur place toute la journée de lundi pour éviter toute reprise et procéder à la déblaye.

Le service des risques structurels de la mairie de Toulouse a également été mobilisé pour apporter un soutien technique au Service départemental d'incendie et de secours. Selon les premières investigations, l'incendie aurait pris naissance à plusieurs endroits. Trois personnes ont été initialement interpellées, mais elles ont été relâchées dans la journée.Les bâtiments incendiés étaient officiellement inoccupés depuis plusieurs années. En effet, un arrêté de péril imminent avait été pris par la mairie de Toulouse le 1er janvier 2020, suivi d'une procédure contradictoire de 12 mois. Le Capitole affirme que ces immeubles ont été sécurisés depuis cette date. Malgré cela, des squatteurs ont pris d'assaut les lieux, provoquant l'inquiétude et la colère des riverains. Damien Nancy, un résident de la rue, a témoigné : « Cette rue est maudite. Nous sommes au numéro et cela fait trois ans que nous nous retrouvons dans une procédure d’expertise parce que nous appartenons à la même copropriété que le numéro 4, où l’incendie a eu lieu. Nous sommes devant le tribunal et confrontés à la lenteur administrative et judiciaire, on se sent abandonnés ».D'autres habitants ont également dénoncé des situations dérangeantes, comme des cris entendus en pleine nuit et la présence de squatteurs vivant dans des conditions précaires. Christine, une résidente de la rue, explique : « Cela fait presque un an que c’est squatté. Ça hurlait, c’était un peu la zone, et ils vivaient dans un taudis. Nous sommes en colère, car nous avons à plusieurs reprises sollicité la police, ils sont venus et nous ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire parce que l’arrêté de péril n’était pas affiché. On savait que cela allait se terminer comme ça, mais cela aurait pu être bien plus dramatique ». Du côté du Capitole, on rappelle que le maire Jean-Luc Moudenc plaide depuis plusieurs années pour un changement de la loi afin que les mairies puissent intervenir auprès des propriétaires « défaillants » et sécuriser les bâtiments en péril. Cependant, la mairie souligne qu'elle ne peut pas directement intervenir et que la demande d'expulsion doit être réalisée par les propriétaires, tandis que l'application d'une expulsion relève de la préfecture.En attendant, les propriétaires des bâtiments incendiés, privés de leur bien depuis plus de cinq ans, ne sont pas près de pouvoir réintégrer leur logement.





