Incendie au domicile d'un policier à Auch : un syndicat dénonce une limite franchie

Après l'incendie criminel de la maison d'un jeune policier à Auch, dans le Gers, Christophe Amans d'Unité Police dénonce une escalade des violences visant les domiciles privés.

L'incendie de la maison d'un jeune policier à Auch, dans le Gers, samedi 7 novembre, a provoqué une vive émotion au sein de la police. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a qualifié cet incendie de criminel et a publiquement apporté son soutien au fonctionnaire visé. Pour Christophe Amans, secrétaire départemental adjoint du syndicat Unité Police à Toulouse, cet acte marque une étape supplémentaire dans la violence contre les forces de l'ordre, car il touche directement à un domicile privé.

Un acte vécu comme une atteinte à l'intimité des policiers

Christophe Amans affirme que la réaction des collègues est particulièrement difficile, car l'attaque vise un lieu de vie et non le cadre professionnel. Selon lui, chaque policier peut facilement se projeter dans la situation de son collègue. Incendier une maison, c'est s'en prendre au havre de paix et à l'intimité d'une famille, explique-t-il.

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Le responsable syndical souligne également que ce type d'acte ne vise pas seulement le fonctionnaire. Il peut atteindre sa famille ainsi que toute autre personne présente dans la maison au moment des faits. Cette dimension renforce, selon lui, le sentiment qu'une limite a été dépassée dans la confrontation entre les forces de l'ordre et une partie de la population.

Laurent Nuñez a réagi rapidement en publiant un message de soutien à l'attention de ce collègue. Le procureur, de son côté, a fait savoir qu'aucun élément ne permettait à ce stade de rattacher cet incendie volontaire à l'activité professionnelle de la victime. Une interpellation a eu lieu, sans lien avéré avec les faits à ce stade, et une analyse ADN est en cours.

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Un sentiment d'escalade que les syndicats relient à un problème plus large

Christophe Amans estime que la violence envers les policiers dépasse désormais les seuls affrontements dans la rue. Il évoque un problème de société et d'éducation, dans lequel la peur de l'autorité ne produit plus les mêmes comportements qu'auparavant. Pour le responsable syndical, les forces de l'ordre sont aujourd'hui directement visées lors des manifestations, et la nouveauté réside dans le fait que les agents sont désormais poursuivis jusque chez eux.

Le représentant d'Unité Police affirme n'avoir pas souvenir de faits comparables dans des affaires de droit commun. Il rappelle que, par le passé, les policiers avaient déjà subi des tags, des noms affichés sur les murs ou en bas des immeubles, ainsi que des collègues suivis à la sortie des commissariats. Hormis l'attentat de Magnanville (Yvelines), en 2016, au cours duquel un couple de policiers a été tué à son domicile, il dit n'avoir jamais constaté une telle montée de violence.

Christophe Amans précise que les policiers peuvent déjà subir au quotidien des menaces ou des intimidations. Il juge toutefois que passer à l'incendie d'une maison représente un changement de nature. Il exprime le souhait que le ou les auteurs soient sanctionnés à la hauteur de la gravité des faits.

Des mesures de protection difficiles à mettre en place

Interrogé sur les moyens de répondre à ces menaces, Christophe Amans reconnaît qu'il est difficile de définir des mesures précises. Selon lui, certaines protections passent par des actions particulières nécessitant l'accord des magistrats et des parquets, comme l'anonymisation des procédures.

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Le syndicaliste explique que cette question touche le quotidien des agents. Les policiers cherchent à éviter de croiser les personnes qu'ils ont entendues dans le cadre d'une procédure. Certains préfèrent même quitter les centres-villes pour s'installer en périphérie, afin de ne pas se retrouver au restaurant ou au supermarché face à d'anciens gardés à vue. Pour Christophe Amans, cette réalité illustre l'ampleur de la pression subie par les fonctionnaires en dehors de leur service.