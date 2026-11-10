Incendie au domicile d'un policier à Auch : le syndicat FO alerte sur le manque d'effectifs

Trois jours après l'incendie de la maison d'un policier à Auch, dans le Gers, le syndicat FO dénonce un manque d'effectifs au commissariat et réclame une quinzaine de renforts.

Trois jours après l'incendie qui a détruit la maison d'un policier du commissariat d' Auch, dans le Gers, l'émotion reste vive au sein des forces de l'ordre. Le secrétaire départemental adjoint du syndicat FO, Daniel Barbé, qui se tient en lien étroit avec la victime, dresse le point sur la situation. Il affirme que le commissariat poursuit son travail, tout en alertant sur un manque d'effectifs jugé critique.

Selon les propos recueillis auprès de Daniel Barbé, le fonctionnaire visé par cet incendie est actuellement en repos. Il reste attristé et en colère face à ce qui s'est passé, mais son état moral est jugé correct par ses proches collègues et par son syndicat.

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Un policier d'Auch soutenu par son syndicat

Le syndicat FO apporte un soutien moral et financier au policier victime de l'incendie de son domicile. Daniel Barbé indique qu'une cagnotte interne a été lancée pour aider la victime financièrement, après la destruction de sa maison.

Daniel Barbé précise que la hiérarchie a invité le policier à prendre son temps pour digérer cet épisode. Le syndicat se tient à disposition pour répondre à toutes les demandes et interrogations de la victime, et l'accompagnement comprend aussi les collègues du commissariat d'Auch.

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Le représentant syndical souligne également les marques de soutien venues de l'extérieur. Il cite notamment le ministre de l'Intérieur, M. Nuñez, ainsi que plusieurs élus gersois, qui ont exprimé leur solidarité après les faits.

Une population d'Auch qui soutient sa police

Daniel Barbé affirme que la population d'Auch témoigne d'une réelle solidarité envers les policiers. Il rapporte que de nombreux habitants se disent sidérés par l'incendie, ne comprennent pas ce qui s'est passé et expriment leur soutien aux forces de l'ordre.

Pour le responsable syndical, s'attaquer à la sphère privée et familiale d'un fonctionnaire de police constitue un fait inédit dans le département du Gers. Il reconnaît que les policiers du commissariat d'Auch éprouvent de la surprise, de l'inquiétude et une forme de choc face à l'évolution de cette affaire.

Des appels à la vigilance ont été lancés au sein du commissariat, a indiqué Daniel Barbé. Il assure toutefois que le travail continue et que les équipes doivent avancer malgré l'émotion.

Un commissariat d'Auch confronté au manque d'effectifs

Le syndicat FO estime que la police nationale d'Auch manque de moyens pour faire face à une éventuelle multiplication de menaces de ce type. Daniel Barbé déclare que le commissariat est en manque d'effectifs, un constat qu'il juge répandu dans l'ensemble des commissariats.

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Daniel Barbé explique que plusieurs mutations et départs à la retraite ont déjà affecté le commissariat, et que d'autres départs sont attendus. Il ne sait pas encore si ces postes seront comblés, ce qui inquiète le syndicat.

Le syndicat revendique une quinzaine d'effectifs supplémentaires pour Auch. Des demandes ont été formulées auprès du directeur départemental de la police nationale, le commissaire Philippe Friedrich, qui répond régulièrement aux sollicitations syndicales. Daniel Barbé constate toutefois que, pour l'instant, le commissariat ne reçoit que très peu de renforts.

Une enquête attendue pour des interpellations et une réponse pénale

Le syndicat FO espère que l'enquête permettra des interpellations et qu'une réponse pénale à la hauteur des faits sera apportée. Daniel Barbé insiste sur la nécessité pour les policiers de rester debout et de continuer à avancer.

Plusieurs titres de presse rapportent, dans des articles distincts, qu'une interpellation a eu lieu sans lien avéré avec les faits, qu'une analyse ADN est en cours et que des bidons de fioul ont été retrouvés dans la maison, avec des menaces visant le fonctionnaire. Ces éléments restent à confirmer par les autorités judiciaires.