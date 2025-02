Incendie à une fabrique de costumes de carnaval à Rio de Janeiro

Un incendie a ravagé une fabrique de costumes de carnaval à Rio de Janeiro, hospitalisant 21 personnes, dont 10 dans un état grave. L'accident, survenu quelques semaines avant le début du carnaval, a soulevé des inquiétudes quant à l'impact sur les préparatifs des défilés des écoles de samba. Les pompiers ont déclaré que le site était en infraction en matière de sécurité et que les ouvriers travaillaient dans des conditions « précaires ». Les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de l'incendie.

Quelques semaines avant les festivités qui attirent des centaines de milliers de touristes du monde entier, les pompiers ont dû monter sur des échelles pour atteindre les fenêtres où des ouvriers appelaient à l'aide, selon des images de médias locaux. Les employés de la fabrique Maximus travaillaient à flux tendu ces derniers jours pour confectionner à temps les costumes utilisés pour les défilés des écoles de samba du carnaval, qui débutent le 28 février.

Le secteur a été bouclé tandis que les pompiers opéraient sur le site de cette fabrique de quelque 500 m2, dans le nord de la ville, a constaté l'AFP. Une odeur de plastique brûlé persistait plusieurs heures après l'incendie. Selon les pompiers, 21 personnes ont été hospitalisées. Dix sont dans un état grave, a précisé le maire de Rio, Eduardo Paes. La secrétaire d'Etat à la santé de l'Etat de Rio de Janeiro, Claudia Mello, a fait état d'au moins huit patients 'intubés et sous respiration artificielle'. Le feu a été éteint, mais un risque d'effondrement du bâtiment demeure, a déclaré à des journalistes le major Fabio Contreiras, porte-parole des pompiers. 'Il y a beaucoup de costumes, beaucoup de matériel que nous avons pu sauver', a-t-il ajouté. Il a cependant relevé que 'ce local n'était pas en règle' en termes de sécurité. Les ouvriers de cette fabrique travaillaient dans des conditions 'précaires', a dénoncé pour sa part le colonel Luciano Pacheco Sarmento, chef du corps des pompiers, évoquant d'autres incendies survenus sur les lieux par le passé. 'J'entends encore dans ma tête les gens qui criaient', a confié à l'AFP José Ricardo Braz Santos, 42 ans. Employé à l'entretien, il dit avoir aidé des victimes à échapper aux flammes. Selon des témoignages, des travailleurs dormaient sur place ces derniers jours. Ils 'n'étaient pas obligés' mais 'beaucoup vivaient loin' et le faisaient pour 'éviter de perdre du temps et de l'argent' dans les transports, a expliqué M. Santos. La juridiction spécialisée dans les conditions de travail à Rio a annoncé l'ouverture d'une enquête. Les causes de l'incendie restent à éclaircir.Le carnaval de Rio est l'un des joyaux de la culture populaire brésilienne et a pour point d'orgue les défilés des écoles de samba dans l'enceinte du fameux Sambodrome. Il débutera cette année le 28 février pour s'achever le 8 mars. Mais les préparatifs commencent de longs mois auparavant pour ces écoles, enracinées dans les quartiers populaires. L'une des associations d'écoles de samba, la Liga RJ, a expliqué que 'cet incident a un impact direct sur les préparatifs du carnaval et toute la chaîne de production liée à sa réalisation'. La fabrique confectionnait notamment des costumes pour les écoles de samba Imperio Serrano, Unidos da Ponte et Unidos da Bangu. Elles ne défilent pas au cours des trois soirées qui réunissent les écoles les plus prestigieuses du carnaval mais doivent montrer leur talent à un autre moment. Au Sambodrome, une longue avenue du centre-ville bordée de gradins où se massent plus de 70.000 spectateurs, les écoles défilent tour à tour, avec des chars majestueux et des danseurs aux costumes chatoyants. Elles sont jugées dans le cadre d'une compétition qui déchaîne les passions. Comme au football, il y a plusieurs divisions, avec des relégations et des promotions à chaque édition. 'Nous avons décidé que les écoles (concernées par l'incendie) ne seraient pas reléguées cette année. Si elles peuvent défiler, elles le feront en dehors du concours', a annoncé le maire de Rio. 'Je suis sûr que le 1er mars Imperio Serrano entrera au Sambodrome comme si elle disputait le titre, montrant au peuple de Rio notre résilience', a dit à l'AFP Paulo Santi, le dirigeant de cette école, une des plus traditionnelles du carnaval. Un incendie de grande ampleur avait touché le carnaval de Rio en 2011. Plusieurs écoles avaient perdu tout le matériel stocké dans les hangars de la Cité de la samba, où a lieu une grande partie des préparatifs





laprovence / 🏆 62. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Carnaval Rio De Janeiro Incendie Costumes Sécurité Oeuvres

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Incendie chez les bouddhistes : une maison pour les femmes détruite par les flammesPrès d’une trentaine de pompiers sont intervenus dans la nuit au village bouddhiste des Pruniers à Loubès-Bernac

Lire la suite »

Incendie d’un pavillon dans les Yvelines : les pompiers sauvent deux femmes piégées par les flammesDeux femmes âgées de 18 et 88 ans ont été secourues, ce vendredi 24 janvier 2025, à Maisons-Laffitte (Yvelines). Elles étaient prisonnières de leur pavillon en feu.

Lire la suite »

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »