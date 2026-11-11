Incendie à la déchetterie du Montet : l'intervention rapide des pompiers évite une catastrophe majeure

Un incendie a éclaté au cœur de la déchetterie du Montet, à Aubin, le 10 novembre 2026. Les pompiers ont maîtrisé les flammes en temps utile, évitant toute propagation du feu vers les bureaux. L'attaque a entraîné la destruction partielle du bâtiment, laissant la déchetterie fermée et les habitants désorientés. Un dispositif de continuité du service a été mis en place, les horaires de la déchetterie de La Sole à Flagnac seront amplifiés pour accueillir les particuliers et les professionnels. Les autorités enquêtent sur les causes de l'incident, tandis que la communauté d'Aubin fait face à l'impact logistique, tout en s'engageant à renforcer les protocoles de sécurité.

Aux environs de 22 heures le mardi 10 novembre 2026, un incendie a éclaté au sein de la déchetterie du Montet, située dans la commune d' Aubin, dans l'Aveyron.

Les secours sont rapidement intervenus et ont maîtrisé les flammes avant qu'elles n'envahissent l'ensemble du complexe. Le bâtiment, qui fait partie de la gestion de Decazeville Communauté, a subi des dommages importants, notamment la destruction d'une partie de ses locaux. Les bureaux des agents de la déchetterie n'ont pas été touchés, ce qui a permis de limiter les pertes humaines et d'éviter une interruption totale du service de gestion des déchets.

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Enquête sur l'incendie de la déchetterie du Montet

L'enquête sur les causes de l'incident est encore en cours. Les premières indications suggèrent qu'il s'agirait d'un départ de feu accidentel, mais les autorités sanitaires et les experts en sécurité incendie examineront de près les scènes et les équipements pour confirmer le mode de déclenchement.

Les témoins sur place ont relaté une montée rapide du feu, mais grâce à l'intervention rapide des brigades d'incendie, aucune victime n'a été déclarée et la situation a été gagnée après une heure de lutte contre les flammes. En attendant la remise en état de la déchetterie du Montet, Decazeville Communauté a immédiatement annoncé la fermeture temporaire du site pour garantir la sécurité des riverains et éviter tout second risque.

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Dispositif de continuité du service après l'incendie

Pour pallier ce désagrément, la commune a mis en place un dispositif de continuité du service. Les horaires de la déchetterie de La Sole, localisée à Flagnac, ont été étendus afin d'accueillir les particuliers du lundi au samedi, de 8h30 à 17h30. Cela permet aux habitants de la région de continuer à déposer leurs déchets sans interruption.

De plus, les entreprises locales et les professionnels de la dépollution ont été invités à orienter leurs déchets vers des structures spécialisées, en attendant la réouverture officielle de la déchetterie du Montet, prévue dans les meilleurs délais. Les services municipaux sont mobilisés sur le terrain pour assurer la réhabilitation rapide de l'établissement, ce qui, selon les responsables, ne prendra que quelques journées.

Réhabilitation et vérification des installations

Une attention particulière est portée à la vérification des systèmes de sécurité, aux installations électriques et aux équipements de lutte contre l'incendie. Tout en garantissant une gestion efficace des déchets, la communauté reste vigilante afin d'assurer la sécurité de ses concitoyens et le bon fonctionnement de ses infrastructures. Le 10 novembre 2026, l'incident a mis en évidence l'importance d'une gestion rigoureuse des sites de dépôts et la nécessité de procédures strictes pour la prévention des incendies.

Les autorités ont réaffirmé que toutes les structures gérées par Decazeville Communauté devront respecter de nouvelles normes de sécurité relatives aux systèmes d'extinction automatique, aux alarmes et aux protocoles de gestion des risques. Cette décision vise à prévenir de futurs incidents et à protéger les habitants des zones urbaines et rurales. En parallèle, les contrôles de la sécurité des bâtiments et les audits techniques seront intensifiés.

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La communauté d'Aubin et les autres communes voisines seront soutenues par des experts pour mettre en œuvre ces nouvelles mesures. Pour les citoyens, l'incident rappelle l'importance de ne pas introduire de désordres ou de déchets inflammables dans la déchetterie et de respecter les horaires de dépôt.

Les services de Decazeville Communauté ont publié un communiqué précisant que les incidents seront pris en compte dans le cadre d'un plan d'action plus large, visant à améliorer les infrastructures de gestion des déchets à l'échelle régionale. Ce plan comprend, entre autres, la modernisation des sites existants, la formation du personnel aux procédures d'urgence et la sensibilisation des usagers aux bonnes pratiques.

Les responsables soulignent que la collaboration entre les autorités locales, les entreprises et les citoyens est cruciale pour garantir la réussite de ces initiatives de sécurité et de durabilité.