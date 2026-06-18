Incendie à Beauvais : une femme inconsciente héliportée à Lille

Un incendie s'est déclaré dans un appartement de la rue Beauregard à Beauvais dans la nuit du 17 au 18 juin 2026. Une femme a été retrouvée inconsciente et transportée en urgence.

Dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 juin 2026, vers 23h25, un incendie a éclaté dans un appartement d'un immeuble de la rue Beauregard à Beauvais .

Une femme a été découverte inconsciente sur les lieux, probablement en raison de l'inhalation de fumées. Les soldats du feu, intervenus rapidement, ont secouru la victime et maîtrisé le sinistre à l'aide d'une lance à eau. La femme a été médicalisée sur place avant d'être héliportée vers le centre hospitalier de Lille. Une autre résidente a été transportée au centre hospitalier de Beauvais pour des examens.

Plusieurs appartements ont été évacués au cours de l'opération, mais l'action des secours a évité la propagation du feu aux habitations voisines. Aucun relogement n'a été nécessaire, les habitants ayant pu réintégrer leurs logements dans la nuit. Les causes de l'incendie restent à déterminer





Lille_actu / 🏆 71. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Incendie Beauvais Pompiers Hôpital Évacuation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Festival de l'été du Marché de la Filature à Saint-André-lez-LilleLe Marché de la Filature accueille sa Fête de la musique et son premier jour d'été avec un DJ set, des paillettes, des jeux et plus de 100 exposants. Les visiteurs profiteront d'animations inédites et d'une sélection de producteurs, artisans et créateurs. L'événement réunira toutes les générations autour d'un moment festif dans une ancienne usine textile réhabilitée en tiers-lieu.

Read more »

Rol, la cantine solaire qui revisite la man'ouché libanaise dans le Vieux-LilleOuverte depuis début juin dans le Vieux-Lille, la cantine solaire Rol propose des sandwichs inspirés de la man'ouché libanaise, garnis de produits frais méditerranéens. Une aventure entrepreneuriale portée par Aurélie Lahad et son associé, qui ont souhaité adapter cette spécialité traditionnelle à un public occidental en atténuant les saveurs épicées. Le décor, installé face à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, allie touches personnelles et ambiance jazz.

Read more »

Deux accidents, un incendie : trois interventions en moins de deux heures pour les pompiers AveyronnaisLes interventions des sapeurs-pompiers de l’Aveyron se sont multipliées en moins de 90 minutes, ce mardi 16 juin. Accidents routiers et feu de récolte ont mobilisé plus de vingt secouristes sur trois communes du...

Read more »

Venez rapper pour la bonne cause avec Fred Musa de Skyrock, ce jeudi à LilleFred Musa, figure de Planète Rap sur Skyrock, fait étape à Lille ce jeudi 18 juin pour une journée de freestyle gratuite au service de la sécurité routière.

Read more »