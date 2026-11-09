Inauguration du site renaturé de l'héliomarin de Labenne par le Conservatoire du littoral

Le Conservatoire du littoral inaugure officiellement les nouveaux espaces naturels sur l'ancien site de l'héliomarin de Labenne, marquant la fin d'un projet de dix ans et 4,3 millions d'euros.

Ce jeudi 22 octobre 2026, le Conservatoire du littoral a officiellement inauguré les nouveaux espaces naturels sur le site de l'ancien Institut héliomarin de Labenne. Cette cérémonie marque la conclusion d'un long processus de dix ans visant à renaturer un lieu emblématique de la côte atlantique, menacé par l'érosion marine. L'ancien centre, qui avait cessé toute activité en 2007, laisse place à un paysage dunaire restauré accessible au public.

Fin d'un chantier de dix ans et 4,3 millions d'euros

Le projet, d'un coût total de 4,3 millions d'euros, a mobilisé de nombreuses collectivités territoriales et institutionnelles. Le financement a été cofinancé par l'État, la Région, le Département, la Communauté de communes Macs, la Ville de Labenne et l'Agence de l'eau Adour-Garonne. La date du 22 octobre 2026 acte la fin de la phase opérationnelle, alors que les travaux de démolition ont débuté près d'un an plus tôt, en octobre 2025.

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Cette inauguration symbolise la transition entre une histoire industrielle et balnéaire et un avenir tourné vers la préservation écologique. Nathalie Madrid, directrice du Conservatoire du littoral, a coupé le ruban symbolique en présence des représentants des collectivités partenaires. Cette étape permet désormais à tous les visiteurs de traverser l'espace pour rejoindre la plage ou simplement profiter de la vue sur l'océan.

Déconstruction majeure et extraction de matières dangereuses

Le chantier a exigé une logistique complexe pour traiter les infrastructures datant de 1929. Plus de 12 000 tonnes de matériaux divers ont été extraits du site, dont 250 tonnes de produits amiantés spécifiquement traités. Cette dépollution intensive, suivie de la désamiantage, a été une condition sine qua non avant toute opération de renaturation du sol.

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Les pelleteuses ont œuvré pendant six mois pour déconstruire les bâtiments, une période précédant plusieurs mois supplémentaires consacrés à la replantation et à la remise en état des dunes. Le bruit industriel a été remplacé par le paysage naturel, où l'ocre du sable et le vert des végétaux supplantent désormais le gris du béton qui caractérisait les lieux précédemment.

Expertise paysagère et respect de la mémoire locale

Le Conservatoire du littoral a fait appel à deux paysagistes, Alain Freytet et Romain Quesada, ainsi qu'à l'architecte du patrimoine Alexandra San. Ces experts ont travaillé sous la direction de Laure Guilhem-Tauzin, cheffe de ce projet de dix ans. Leur mission était de concilier le respect de la mémoire du lieu avec la nécessité de restaurer un paysage littoral et forestier dunaire extraordinaire.

Romain Quesada, paysagiste impliqué dans le projet, a souligné la volonté de positionner l'intervention entre le respect de l'histoire du bâtiment et l'intérêt pour la résilience des milieux naturels. Le site était historiquement fréquenté via des sentiers existants, servant de point d'arrivée pour la plage et la pratique du surf. Il était fondamental pour l'équipe que le projet conserve cette charge mémorielle et ces usages littoraux.

Résilience face à l'érosion et ouverture au public

La nouvelle conception intègre des axes de continuité Nord-Sud et Est-Ouest pour garantir la résilience des milieux face à l'érosion et au repli du trait de côte. Les aménagements prévoient des chemins ceints de palissades pour éviter de fouler les végétaux récemment plantés, assurant ainsi la pérennité de la renaturation. Cette approche permet de protéger le cordon dunaire tout en offrant un accès fluide à l'espace.

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Le site est désormais entièrement ouvert, invitant les visiteurs à parcourir cette longue étendue. La promesse de l'horizon, selon les termes du paysagiste, est réalisée. Ce nouveau paysage constitue une victoire pour la préservation du littoral landais, tout en honorant l'héritage de l'Institut héliomarin de Labenne, bâti il y a près d'un siècle et dont la fermeture en 2007 avait marqué le début de la fin de son era.