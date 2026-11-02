Inauguration du parc solaire des Pradelles en Dordogne

Le nouveau parc photovoltaïque des Pradelles à La Douze a été inauguré le 29 octobre. Ce projet majeur produit 5150 MWh annuels pour alimenter Emmi Desserts.

Le nouveau parc photovoltaïque des Pradelles a officiellement été inauguré le jeudi 29 octobre à La Douze, dans la Dordogne. Situé sur un terrain appartenant à la Communauté d'agglomération du Grand Périgueux, ce site représente une avancée majeure pour la transition écologique locale. Les élus et décideurs ont symboliquement coupé le ruban à l'entrée du site, marquant le début d'une nouvelle ère pour la production d'énergie verte dans la région. Ce projet inédit vise à positionner le territoire sur une dynamique verte sans précédent, consolidant ainsi son engagement envers les énergies renouvelables.

Un investissement majeur pour la transition

Il s'agit du plus grand projet jamais concrétisé par la société d'économie mixte 24 Périgord Énergies. L'installation, composée de 7 668 panneaux orientés plein sud, occupe un peu moins de deux hectares. Mis en service à la fin du mois de janvier, le parc a nécessité un investissement de 5,1 millions d'euros. Ce financement a été partiellement soutenu par une subvention de 600 000 euros apportée par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Cette contribution significative souligne l'importance stratégique attribuée à ce type d'infrastructures énergétiques par les autorités régionales.

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Production locale pour l'industrie pâtissière

La production annuelle du site est estimée à 5 150 mégawattheures. Cette énergie est équivalente à la consommation électrique annuelle de 2 316 habitants. L'électricité produite est réinjectée sur le réseau et vendue directement au groupe Emmi Desserts. Cette entreprise, anciennement connue sous le nom de Mademoiselle Desserts, utilise cette énergie verte pour alimenter ses usines situées à Condat-sur-Trincou et Thenon. Ce contrat de vente directe prévoit un tarif fixe sur une durée de vingt ans. Cette formule permet à l'entreprise de sécuriser ses coûts face à la hausse probable des prix de l'électricité.

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Stratégie durable et engagement à long terme

Éric Delmas, directeur général de la SEM 24, a qualifié ce projet de plus gros investissement réalisé par sa structure. Il a souligné que des montants de l'ordre de 5 millions d'euros sont rares dans le portefeuille de projets habituel. Didier Boudy, président exécutif d'Emmi Desserts, a déclaré que l'approvisionnement local fait partie intégrante de la stratégie de l'entreprise. Pour le groupe, certifié B Corp, ce partenariat répond à une ambition écoresponsable forte. L'objectif affiché est d'atteindre un taux de 30 % d'électricité issue de sources renouvelables d'ici 2030.

Défis techniques et solutions futures

Malgré ces réussites, le projet rencontre un obstacle technique lié aux interruptions temporaires imposées par Enedis. Lors des pics de saturation du réseau, ces coupures entraînent une perte de production et un manque à gagner pour le gestionnaire. Pour pallier ce problème et éviter le gaspillage de courant, la SEM 24 envisage l'installation de batteries de stockage. Ces dispositifs permettraient de conserver l'électricité produite en surplus pour la réinjecter sur le réseau ultérieurement. Éric Delmas a confirmé que la faisabilité de ce projet est actuellement étudiée. Une décision finale devrait être annoncée au printemps prochain pour résoudre cette problématique de stockage efficace.