Le Obama Presidential Center, complexe de 850 millions de dollars entièrement financé par des donateurs privés, ouvre ses portes à Chicago. Il comprend une tour de granit, un musée sur la présidence Obama et un parc. Malgré les débats sur le coût, le centre est présenté comme un moteur de revitalisation du South Side. L'actualité inclut également l'accord de paix signé par Donald Trump à Versailles et l'ouverture d'un centre contre les violences sexuelles à Bruxelles.

À Chicago , inauguration du Obama Presidential Center , un complexe monumental dédié à l'ancien président américain. Ce projet de 850 millions de dollars, financé entièrement par des fonds privés, comprend une bibliothèque , un musée , un gymnase, un auditorium et un parc réaménagé dans le quartier South Side .

L'architecture, marquée par une tour de granit gris aux formes audacieuses, abrite des espaces consacrés à la démocratie, aux droits civiques et à l'héritage d'Obama, dont une reconstitution exacte du bureau ovale. Le centre, qui retrace les huit années de présidence de Barack Obama (2008-2016), suscite des débats sur son coût et son impact sur le quartier, mais ses promoteurs soulignent son rôle de revitalisation.

Parallèlement, l'actualité internationale évoque la signature d'un accord de paix à Versailles par Donald Trump et la volonté de Gabriel Attal de rassembler un bloc central en France, ainsi que l'ouverture d'un centre de prise en charge des violences sexuelles à Bruxelles





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