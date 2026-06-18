Inauguration du Obama Presidential Center à Chicago

Le Obama Presidential Center ouvre ses portes à Chicago, mêlant musée, bibliothèque, campus et installations sportives pour célébrer l'héritage de Barack Obama.

Inauguré le jeudi 18 juin 2026 à Chicago , le Obama Presidential Center est un complexe dédié à l'héritage du 44e président des États-Unis. Ce lieu multispace abrite un musée retraçant les années Obama à la Maison-Blanche, une bibliothèque publique numérique, un campus universitaire, une salle de sport et une vaste aire de jeux.

Le musée, installé dans un imposant obélisque en granit de 69 mètres, propose une immersion dans l'histoire de la présidence de Barack Obama, le premier président noir des États-Unis. Les visiteurs peuvent y découvrircopie du Bureau ovale, des objets personnels, des photographies de famille ainsi que les emblématiques robes de Michelle Obama. L'inscription Hope, symbole de la campagne présidentielle de 2008, trône sur l'un des murs.

Le centre, qui a ouvert ses portes le 3 juin pour une visite de presse, se veut un espace d'éducation, de mémoire et d'engagement communautaire. Il s'inscrit dans le paysage sud de Chicago, près du Jackson Park, et entend attirer des millions de visiteurs chaque année. Les installations sportives et la bibliothèque numérique en font un lieu de vie ouvert à tous, mêlant passé, présent et avenir. Le campus accueillera des programmes universitaires et des conférences.

Ce centre presidential, financé par des fonds privés, marque une étape importante dans la préservation de l'héritage obamien et dans la promotion des valeurs de démocratie et d'inclusion. Il offre également une perspective unique sur huit années de politique américaine, avec des expositions interactives et des archives numérisées. Le Obama Presidential Center se positionne ainsi comme un monument à la fois historique, culturel et éducatif, symbole de l'ambition de Barack Obama de construire un legs durable pour les générations futures





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