Le 1er juin 1953, l'inauguration du Musée de la marine et de la Maison du marin à Bordeaux a été marquée par la présence de plusieurs personnalités. Les deux lieux dédiés aux gens de la mer ont été mis en valeur lors de cette cérémonie.

Le 1er juin 1953, l'inauguration du Musée de la marine à Bordeaux sur la place de la Bourse a été marquée par la présence de plusieurs personnalités , dont les secrétaires d'État Jacques Gavini et Jules Ramarony.

Cette cérémonie a été l'occasion de mettre en valeur les deux lieux dédiés aux gens de la mer : le Musée de la marine et la Maison du marin. Le Musée de la marine, installé dans un pavillon du palais, a été inauguré à 11 heures, place de la Bourse, en présence de nombreuses personnalités, dont les représentants de l'armée et de la marine américaine, les officiers supérieurs et officiers des trois armes, les représentants du monde maritime, etc. Après avoir salué le drapeau de l'École, le ministre a passé en revue les promotions d'élèves et la cérémonie a pris fin par un impeccable défilé.

Dans l'après-midi, à 16 heures, avait lieu l'inauguration des nouveaux locaux de la Maison du marin, 22, place Charles-Gruet. M. l'administrateur en chef Mallet, président du conseil d'administration et les membres du conseil, MM. Houssaye, président national de l'association de gérance des institutions sociales et maritimes : Houssaye, président national de l'association de gérance des institutions sociales et maritimes, ont assisté à cette cérémonie.

M. Houssaye a souligné l'importance de la Maison du marin pour la ville de Bordeaux et a félicité les autorités pour l'amélioration des installations





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Musée De La Marine Maison Du Marin Bordeaux Inauguration Personnalités

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

De la Marine nationale à professeur d'anglais à Bordeaux : le parcours inattendu de Paul FontaineDepuis trois ans, Paul Fontaine est à la tête d'un centre d'apprentissage d'anglais dans la métropole bordelaise. Un accomplissement après un passage dans la Marine nationale.

Read more »

Dans la Marne, l'association Mondement 1914 relance les visites gratuites de son muséeDu 7 juin au 27 septembre 2026, l'association Mondement 1914 propose des visites guidées gratuites du musée et du monument nationale consacré à la première bataille de la Marne.

Read more »

Bordeaux : un grand espoir du vignoble meurt à 24 ans, après une chute à ToulouseTimothée Cogombles est décédé dimanche 24 mai, après une chute en rentrant d’une soirée à Toulouse.

Read more »

Musée de la Résistance inaugure une salle dédiée aux parachutistes de la SASLe musée de la Résistance, dans le Morbihan, ouvre une nouvelle exposition permanente consacrée aux parachutistes français du Spécial Air Service, témoignant de leur rôle crucial dans l'histoire de la France et de la Bretagne. L'exposition met en lumière trois événements clés, dont le combat du 5‑6 juin 1944, et présentera une collection d'objets uniques ainsi que deux expositions temporaires sur les parachutistes SAS et le photographe Henry Corta.

Read more »