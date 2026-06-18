Inauguration du mémorial Charles de Gaulle et autres événements historiques du 18 juin

Le 18 juin 1972, Georges Pompidou inaugure le mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Ce monument de 45 mètres abrite une exposition permanente retraçant la vie du général de Gaulle. L'article revient sur l'Appel du 18 juin 1940 et mentionne d'autres faits historiques survenus un 18 juin, comme la signature du traité SALT-2 ou l'exécution d'un otage par Al-Qaïda. Il évoque aussi un don majeur au musée des Beaux-Arts d'Agen et les archives de Sud Ouest.

En 1972, le président Georges Pompidou a inauguré le mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises, en Haute-Marne. Ce monument, d'une hauteur de près de 45 mètres, a été construit pour un coût total de 22 millions d'euros.

Il abrite une exposition permanente de 1 600 mètres carrés qui retrace les principaux événements de la vie de Charles de Gaulle, de sa naissance en 1890 à sa mort en 1970. L'Appel du 18 juin 1940, prononcé par le général de Gaulle depuis Londres, reste l'un des moments clés de l'histoire de France, appelant les citoyens à poursuivre la lutte contre l'occupation nazie et à rejoindre les rangs de la Résistance.

Chaque été, du 18 juin au 31 août, le mémorial propose une projection en 3D pour les visiteurs. Aujourd'hui, le site demeure un lieu de mémoire essentiel, perpétuant le souvenir d'une figure emblématique du pays. D'autres événements historiques sont également évoqués, tels que la signature du traité SALT-2 en 1979 entre Jimmy Carter et Leonid Brejnev, ou encore l'exécution de l'otage américain Paul Johnson par Al-Qaïda en 2004.

Ces faits, bien que divers, soulignent l'importance des commémorations et de la préservation de l'histoire. Enfin, le musée des Beaux-Arts d'Agen a récemment présenté un don exceptionnel : la première vue de la ville d'Agen, peinte en 1648, offrant une nouvelle perspective sur le patrimoine artistique local. L'ensemble de ces éléments illustre la richesse des archives et la nécessité de conserver et de partager ces témoignages du passé.

Les actualités du jour mentionnent également des noms d'artistes nés un 18 juin, comme Marie Gillain et Jamel Debbouze, rappelant que chaque date est aussi l'occasion de célébrer des personnalités qui ont marqué leur domaine. Les archives de Sud Ouest, disponibles depuis 2019, offrent un accès précieux à ces récits, permettant de mieux comprendre l'évolution de la région et du monde. Soutenir le travail journalistique qui rend ces informations accessibles est donc crucial pour maintenir vivante la mémoire collective





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mémorial Charles De Gaulle Georges Pompidou 18 Juin Appel Du 18 Juin Colombey-Les-Deux-Églises Traité SALT-2 Archives Sud Ouest Musée Des Beaux-Arts D'agen Al-Qaïda Paul Johnson

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JR, cinéma... Dans un contexte mondial tendu, les aéroports de Paris misent sur la culture pour séduire les touristesLes tensions internationales pourraient profiter aux aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et d'Orly cet été, lesquels poussent la capitale comme destination culturelle de choix.

Read more »

Mont-de-Marsan : le centre-ville accueille la troisième édition de Culture [s] Pop’s le 21 juinLa manifestation gratuite propose ce dimanche 21 juin un tournoi régional de jeux vidéo sous les Halles de la Madeleine et sur la place Charles-de-Gaulle, en amont de la Fête de la musique

Read more »

Réception des chefs d'Etat au château de Versailles: ce dîner Kennedy-De Gaulle de 1961 qui a tout changéCe mercredi 17 juin se tiendra un dîner très attendu au château de Versailles: Emmanuel Macron recevra le président américain Donald Trump. Un lieu chargé d'histoire.

Read more »

Inauguration du collège Marcel Pagnol reconstruit à Martigues : un modèle d'éducation moderne et écologiqueLe collège Marcel Pagnol, entièrement reconstruit à Martigues, a été inauguré ce mardi après des années d'attente. Ce projet de 34 millions d'euros offre des installations modernes et écologiques pour 600 élèves, dont 64 en Segpa. L'événement a réuni les acteurs locaux et le petit-fils de l'écrivain.

Read more »