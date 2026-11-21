Le marché de Noël 2026 de Béziers ouvre ce samedi 21 novembre sur les Allées Paul-Riquet. Découvrez les horaires, la programmation et les événements annexes.

Les festivités de fin d'année officiellement démarrent à Béziers ce samedi 21 novembre. Le traditionnel marché de Noël va ouvrir ses portes à midi sur les Allées Paul-Riquet.

Cette inauguration marque le coup d'envoi des célébrations pour la saison 2026. Les visiteurs pourront découvrir les chalets en bois installés专门 pour l'occasion sur ce site central.

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Détails de l'Inauguration et Animations

L'ouverture officielle du marché est prévue à 11 h 30 pour permettre aux premiers visiteurs de profiter de l'ambiance. Les animations commenceront immédiatement après l'inauguration pour accueillir le public.

Le programme comprend une sélection de vin chaud chaudement servi aux étals. Des concerts et une ambiance musicale seront présents pour accompagner les flâneries des passants.

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Horaires d'Ouverture et Calendrier

Le marché de Noël reste ouvert du dimanche au jeudi hors vacances scolaires de 11 h à 20 h 30. Ce créneau horaire permet aux familles de visiter les stands après les cours ou le travail.

L'ouverture prolonge ses horaires jusqu'à 22 h 30 pour les vendredis, les samedis et tous les jours des vacances. Cette adaptation répond à l'afflux attendu de visiteurs lors des fins de semaine.

Décoration et Éléments Culturels

La place Jean-Jaurès accueillera l'inauguration des décorations de fin d'année le samedi 28 novembre à 17 h 30. Cet événement séparé complète la programmation des festivités principales.

Une crèche traditionnelle sera également présentée à l'Hôtel de ville ce même 28 novembre à 19 h 30. Cette présentation culturelle ajoute une dimension historique et artistique aux célébrations.

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Réactions du Public et Perspectives

Certains critiques locaux expriment une méfiance envers la qualité des produits proposés cette année. Des voix pointent une médiocrité fréquente des stands proposant uniquement de la nourriture.

Les organisateurs comptent sur la qualité du vin chaud et l'ambiance générale pour compenser ces critiques. L'objectif reste de fournir un espace de détente pour les habitants de Béziers.