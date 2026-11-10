Inauguration du CPCA au Lot : prévention des violences conjugales

Le Lot a inauguré son centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales le 9 novembre. Déployé par France Victimes 46, ce dispositif vise à responsabiliser les auteurs pour prévenir la récidive et protéger les victimes.

Le département du Lot a officiellement rejoint le réseau national des centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales avec l'inauguration de son antenne le 9 novembre à la préfecture de Cahors. Cette initiative, portée localement par l'association France Victimes 46, marque une étape décisive dans la lutte contre les violences intrafamiliales en rendant responsable les auteurs potentiels. Le Lot constituait le dernier département d'Occitanie à ne pas disposer de ce mécanisme spécifique de prévention, ce qui crée désormais une couverture territoriale complète pour la région Occitanie.

Contexte et historique du dispositif CPCA

Ce nouveau service s'inscrit directement dans la continuité du Grenelle des violences conjugales organisé en 2019, qui avait engagé une réforme structurelle de la prise en charge des victimes et des auteurs à l'échelle nationale. Depuis cette date charnière, des centres de prise en charge des auteurs (CPCA) ont été progressivement mis en place dans divers territoires français pour compléter l'offre de soins et de suivi judiciaire. La mise en œuvre effective dans le Lot a nécessité une période de préparation importante, comme l'a souligné Mustapha Yassfy, président de France Victimes 46, lors de la présentation officielle. Selon ses déclarations, le projet a exigé un travail continu durant un an et demi, caractérisé par une grande patience et une conviction ferme des bénéfices attendus pour la société.

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Ce dispositif n'est pas isolé mais s'insère dans une architecture plus large chapeautée par CPCA Occitanie Ouest, une entité qui couvre l'ensemble de la région Occitanie à l'exception des Hautes-Pyrénées. L'ancrage local reste cependant essentiel pour l'efficacité du traitement des dossiers, d'où la nomination de France Victimes 46 comme acteur principal pour la déclinaison opérationnelle dans le Lot. L'association assume désormais la responsabilité de coordonner les interventions et d'orienter les personnes vers les structures appropriées, créant un maillage territorial cohérent avec les politiques publiques de prévention.

Responsabilisation des auteurs et changements d'attitude

La philosophie centrale de ce centre repose sur l'idée que la violence conjugale n'est pas une fatalité mais un comportement choisi, impliquant donc la capacité de changer. Sarah Del Hierro, coordinatrice du CPCA Occitanie Ouest, a clairement affirmé lors de l'inauguration que la violence est un choix, ce qui implique le pouvoir d'agir autrement. Cette approche vise à permettre aux auteurs d'actionner eux-mêmes les leviers existants pour éviter le passage à l'acte violent et réduire les risques de récidive. L'objectif est de sortir les auteurs de leur passivité en les transformant en acteurs actifs de leur propre changement et de la sécurité de leur entourage.

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Delphine Soulignac, déléguée départementale aux droits des femmes, a insisté sur la nécessité de ne plus laisser les victimes porter seules le poids de la gestion de leur insécurité. Son intervention a rappelé que si des victimes existent, il y a nécessairement des auteurs à qui l'on peut s'adresser pour leur demander des comptes. Cette responsabilisation ne se limite pas aux auteurs avérés mais s'étend également aux personnes qui craignent de basculer dans la violence. L'idée est d'offrir une porte d'entrée préventive avant que les situations ne dégénèrent vers des actes criminels graves.

Alexia Mesthe, directrice de l'association France Victimes 46, a précisé que le travail effectué auprès des auteurs n'est pas si éloigné de celui réalisé auprès des victimes. Leur rôle consiste à proposer un accompagnement personnalisé grâce aux outils complémentaires déjà existants, à coordonner les actions menées par différents partenaires et à orienter vers les bons interlocuteurs selon la gravité des situations. Cette approche holistique cherche à briser le cycle de la violence en adressant la cause plutôt que de se contenter de traiter les conséquences.

Accès au service et modalités d'accompagnement

Le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales du Lot est accessible immédiatement via un numéro vert gratuit au 0 805 488 488 ou par adresse électronique à cpcaoccitanieouest@ucrm.fr. Cette double modalité de contact permet une activation rapide du dispositif, qu'il y ait eu passage à l'acte ou simple crainte de violence future. L'appel peut être effectué par l'auteur lui-même, mais aussi par ses proches, les forces de l'ordre ou tout interlocuteur associatif qui identifierait une situation à risque. Cette ouverture large vise à maximiser les chances d'intervention en amont des drames.

Une fois le premier contact établi, France Victimes 46 est sollicitée pour enclencher le suivi personnalisé de la personne concernée. Les formes d'accompagnement proposées sont diversifiées pour s'adapter aux besoins spécifiques de chacun. Le suivi peut prendre la forme d'entretiens individuels de nature éducative ou thérapeutique, permettant un travail approfondi sur les causes profondes de la violence. Il peut également inclure des sessions collectives sous forme de groupes de parole, d'ateliers ou de journées à thème, favorisant l'échange entre pairs et la prise de conscience collective.

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La réalité du terrain au tribunal de Cahors confirme la nécessité de ce dispositif, les affaires de violences conjugales et intrafamiliales affectant toutes les catégories de la société. Les statistiques locales montrent que le Lot est malheureusement très concerné par ces phénomènes, avec une hausse des chiffres tant en zone urbaine qu'en zone rurale. Cette augmentation reflète à la fois une réalité de situations plus nombreuses et une meilleure écoute de la parole des victimes, comme l'explique Delphine Soulignac. Le changement de regard social permet aujourd'hui de révéler des situations qui restaient auparavant invisibles.

Les résultats observés dans d'autres territoires démontrent l'efficacité potentielle de cette approche préventive. Le CPCA Occitanie Ouest a rapporté que 15 % des personnes accompagnées poursuivent leur suivi au-delà de leur mesure judiciaire imposée, signe d'une adhésion volontaire au changement. De plus, 25 % des personnes sont déjà accompagnées en dehors de toute procédure judiciaire, prouvant que le levier de la sensibilisation fonctionne sans contrainte initiale. Certains auteurs de violence, notamment ceux ayant participé à des stages de sensibilisation précédents, assument désormais leur responsabilité, ouvrant la voie à une résolution durable des conflits.