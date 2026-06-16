Inauguration du collège Marcel Pagnol reconstruit à Martigues : un modèle d'éducation moderne et écologique

Le collège Marcel Pagnol, entièrement reconstruit à Martigues, a été inauguré ce mardi après des années d'attente. Ce projet de 34 millions d'euros offre des installations modernes et écologiques pour 600 élèves, dont 64 en Segpa. L'événement a réuni les acteurs locaux et le petit-fils de l'écrivain.

Ce mardi à Martigues , une journée historique pour l' éducation locale : le collège Marcel Pagnol, entièrement reconstruit, a été inauguré après des années d'attente. Ce projet, salué par l'ensemble des acteurs locaux, marque un tournant pour les 600 élèves qui fréquentent l'établissement, dont 64 en section Segpa.

Benoît Delaunay, recteur de la région académique Paca et d'Aix-Marseille, a exprimé sa satisfaction face à ces infrastructures modernes et écologiques. L'inauguration a réuni le rectorat, la présidence du Conseil départemental, la Mairie, le petit-fils de l'écrivain Marcel Pagnol, l'architecte du projet, ainsi que des élèves dévoués. Une plaque commémorative, recouverte du drapeau tricolore, a été dévoilée pour symboliser l'aboutissement de plusieurs années de travaux et de démarches administratives.

Le bâtiment, situé sur la colline des Rayettes, s'étend sur une superficie de 19 000 m², avec 7 500 m² de plancher. Il comprend de nombreuses salles de classe, un atelier, une salle polyvalente, un gymnase, une piste d'athlétisme, une salle de danse et bien d'autres équipements. Le coût total du projet s'élève à 34 millions d'euros, financés par le Conseil départemental, la région et l'État.

Les élèves profitent de ces installations depuis février dernier, et les retours sont unanimes : ce collège répond aux besoins éducatifs et sportifs, tout en respectant l'environnement grâce à des matériaux durables et une gestion énergétique optimisée. L'architecte a mis un point d'honneur à intégrer le bâtiment dans le paysage vallonné de Martigues, avec des espaces ouverts sur la nature. Le petit-fils de Marcel Pagnol a rappelé l'héritage littéraire de son grand-père, dont les œuvres continuent d'inspirer les jeunes générations.

Un livre sur la vie et les randonnées de l'auteur aubagnais a été présenté lors de l'événement, suscitant l'enthousiasme des collégiens. Cette inauguration est le fruit d'une collaboration étroite entre les collectivités locales, l'Éducation nationale et les familles. Elle témoigne de l'engagement pour une éducation de qualité, dans des conditions optimales. Les enseignants et le personnel éducatif ont souligné l'impact positif de ces espaces modernes sur la motivation des élèves et la pédagogie.

Le collège Marcel Pagnol devient ainsi un modèle pour d'autres établissements de la région, alliant performance académique, sports et culture. Les prochains projets incluent l'aménagement de jardins pédagogiques et de parcours artistiques en lien avec l'œuvre de Pagnol. Cette cérémonie a également été l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à ce succès, des ouvriers aux financeurs, en passant par les équipes éducatives.

Pour les habitants de Martigues, ce collège représente un symbole de renouveau et de fierté. Les élèves, quant à eux, profitent déjà des équipements dernier cri, et les premiers résultats académiques montrent une progression significative. L'avenir s'annonce prometteur pour cette institution, qui se veut ouverte sur le monde et respectueuse de l'environnement. Le recteur a conclu en rappelant l'importance de l'éducation dans la construction d'une société solidaire et durable.

Les discussions se poursuivent pour étendre ce modèle à d'autres zones rurales de la région. Ainsi, l'inauguration du collège Marcel Pagnol n'est pas seulement une étape locale, mais une inspiration pour toute la France éducative





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