Inauguration du centre de soins Saint-Louis de Buglose par les Missions Père Cestac

Le nouveau centre de soins médicaux et de réadaptation Saint-Louis de Buglose à Saint-Vincent-de-Paul a été inauguré le 17 octobre, offrant 66 places modernes.

Le centre de soins médicaux et de réadaptation Saint-Louis de Buglose a officiellement ouvert ses portes à Saint-Vincent-de-Paul le samedi 17 octobre. Cette inauguration marque la fin d'un chantier de deux ans pour l'association Missions Père Cestac, qui pilote ce nouveau pôle de santé moderne dans les Landes.

Un équipement moderne pour 66 places hospitalières

La structure nouvelle génération s'étend sur 3 800 mètres carrés et se compose de deux bâtiments distincts reliés par une passerelle. Gilles Garay, directeur général de l'association Missions Père Cestac, et Jean-Christophe Gardera, directeur de l'établissement, ont présenté ce complexe conçu pour allier fonctionnalité et bien-être. L'un des bâtiments accueille 46 chambres pour l'hospitalisation complète, tandis que le second propose 20 places pour l'hospitalisation à temps partiel, une offre inédite fonctionnant uniquement en semaine.

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L'architecture du site intègre les codes visuels des Landes avec des tons gris souris, beige et taupe, agrémentés de mobilier tendancieux. De grandes baies vitrées offrent une vue directe sur des espaces arborés ou sur la célèbre basilique Notre-Dame de Buglose. Julien Dubois, président du Grand Dax, a qualifié le lieu de serene et chaleureux, dénué de toute exubérance mais résolument apaisant pour les patients et leurs familles.

Développement des soins et recrutement ciblé

Pour soutenir cette nouvelle configuration, une soixantaine de collaborateurs, incluant médecins, cadres de santé, soignants et rééducateurs, assurent déjà l'hospitalisation complète. L'ouverture de l'hospitalisation à temps partiel a nécessité le recrutement de dix équivalents temps plein supplémentaires. Cette équipe comprend un médecin, une cadre de rééducation, six rééducateurs spécialisés ainsi que du personnel administratif pour garantir une prise en charge pluridisciplinaire de qualité.

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La stratégie de l'établissement vise à accompagner le vieillissement de la population locale et à intensifier le virage ambulatoire. Pascal Vilaton, maire de Saint-Vincent-de-Paul, et Lionel Causse, député, ont souligné l'importance de cette infrastructure pour le maintien de la qualité de vie des salariés comme des usagers. Eric Jalran, directeur de l'Agence régionale de santé, a également été présent pour valider la conformité du projet aux standards sanitaires exigés.

Histoire du chantier et perspectives d'avenir

La pose de la première pierre avait eu lieu le 5 octobre 2024, et l'inauguration est intervenue deux ans jour pour jour plus tard, respectant scrupuleusement le calendrier annoncé. La structure a déjà reçu ses premiers patients dès le début juin, permettant la démolition de l'ancien bâtiment jugé impraticable au début du mois d'octobre. L'espace libéré sera prochainement végétalisé pour créer un lien visuel et physique avec la basilique voisine.

Gilles Garay s'est félicité du respect de l'enveloppe financière et des délais, déclarant que cette inauguration ouvre l'ère de la performance du projet. Guy Brignon, président de l'Association MPC, a placé son intervention sous le signe du bien commun, soulignant la contribution de l'établissement à la société. Sr. Isabelle Lordon, mère supérieure de la Congrégation des Servantes de Marie, a rappelé que ce site incarne un engagement profond en faveur de l'humanité et des bonnes pratiques de soin.