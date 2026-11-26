La Croix-Rouge Compétence a inauguré ses nouveaux bâtiments rue Sainte-Victoire le 26 novembre. L'opération marque le retour de l'établissement à Marseille après six ans d'absence, symbolisant une nouvelle étape pour la formation professionnelle dans la cité phocéenne.

La Croix-Rouge Compétence a officiellement tourné la page de son ancienne installation boulevard Chave en s'installant dans des locaux entièrement rénovés au 35, rue Sainte-Victoire, dans le 6e arrondissement de Marseille. Cette inauguration majeure, célébrée ce jeudi 26 novembre, marque le retour physique de l'établissement de formation filiale de la Croix-Rouge française au cœur de la ville après six années d'absence du site historique du 5e arrondissement.

Détails de l'installation et historique du site

L'établissement a pris possession des lieux le 24 août dernier, marquant le début effectif de l'occupation des anciens bâtiments de l'École supérieure de commerce. Ce changement de décor intervient six ans après le départ du boulevard Chave, un déménagement qui avait initialement conduit à des bascules vers Luminy, avant de voir les bureaux de la Chambre de commerce et d'industrie investir provisoirement le site de la rue Sainte-Victoire.

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Le choix de ce nouveau siège au 35, rue Sainte-Victoire, dans le 6e arrondissement, répond à une stratégie de restructuration spatiale pour la Croix-Rouge Compétence. La rénovation complète des installations a permis de transformer ces espaces commerciaux en un pôle dédié à la formation, reliant ainsi l'histoire économique du lieu à la nouvelle mission sociale et éducative de l'institution. Cette réhabilitation témoigne d'un investissement significatif dans les infrastructures pédagogiques de l'organisme.

Présence des autorités locales et institutionnelles

Ce jeudi 26 novembre, l'événement a rassemblé un cortège d'institutionnels locaux et régionaux de premier plan, soulignant l'importance stratégique de cet investissement pour le territoire marseillais. Renaud Muselier, sénateur et conseiller régional, a participé aux cérémonies, aux côtés de Sabrina Roubache, la ministre déléguée, représentant ainsi le lien fort entre les instances régionales et l'établissement de formation.

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La présence de Marie-Catherine Roquette, administratrice nationale de la Croix-Rouge, a permis de rappeler le parcours de l'organisme, qui avait auparavant pignon sur le boulevard Chave dans le 5e arrondissement. Son intervention a servi à contextualiser cette nouvelle étape dans la longue histoire de l'implantation de la Croix-Rouge en France, mettant en avant la continuité de la mission éducative malgré les changements de lieux. Yann Bubien, directeur général de l'Agence régionale de santé, a également été présent, illustrant l'interconnectivité entre les politiques de santé, de formation et d'insertion professionnelle.

Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie, a marqué son soutien à cette initiative, rappelant les liens historiques entre l'enseignement du commerce et la formation professionnelle. Sa présence souligne la reconnaissance mutuelle entre les organisations consulaires et la Croix-Rouge Compétence, deux acteurs majeurs de l'économie sociale et solidaire dans la région. Ce rassemblement de personnalités politiques et institutionnelles démontre l'adhésion des élus locaux à la visibilité accrue de l'établissement dans le 6e arrondissement de Marseille.

Impacts concrets et perspectives pour la formation

Cette nouvelle installation de la Croix-Rouge Compétence au 35, rue Sainte-Victoire a des répercussions directes sur l'accès à la formation professionnelle pour les publics prioritaires de la ville de Marseille. En occupant un site de qualité et rénové, l'organisme peut améliorer l'expérience pédagogique et élargir son offre de services, tout en restant ancré dans le tissu urbain et économique local. Le retour à Marseille, après des périodes à Luminy et des bureaux provisoires, permet de recentrer les activités sur une zone centrale et bien desservie.

Les prochaines étapes pour la Croix-Rouge Compétence consisteront à optimiser l'utilisation de ces nouveaux espaces pour répondre aux besoins croissants en qualification professionnelle. L'objectif est de maintenir un niveau d'excellence dans la formation tout en assurant une insertion professionnelle durable pour les apprenants. L'inauguration de ce jeudi 26 novembre pose les jalons d'une nouvelle dynamique pour l'organisme, qui s'appuie sur le soutien inconditionnel de ses partenaires institutionnels et régionaux pour mener à bien sa mission d'intérêt général au cœur de Marseille.