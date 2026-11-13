Inauguration de la Maison des Femmes à Montauban pour les victimes de violences

La Maison des Femmes a été inaugurée le 12 novembre 2026 au CHU de Montauban. Elle offre un accompagnement gratuit, pluridisciplinaire et confidentiel pour lutter contre les violences intrafamiliales dans le Tarn-et-Garonne.

L'inauguration de la Maison des Femmes s'est déroulée le jeudi 12 novembre 2026 au sein du Centre hospitalier de Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Cette structure dédiée à l'écoute et à l'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales a été officiellement ouverte par une délégation d'élus et de personnalités engagées. La cérémonie de coupe du ruban a réuni plusieurs figures institutionnelles et médiatiques locales pour marquer le lancement de ce service vital.

Présence de Firmine Richard et Jano Rességuié à l'inauguration

La marraine de cette structure est la comédienne Firmine Richard, tandis que le parrain est le journaliste sportif Jano Rességuié. Leur présence souligne l'engagement conjoint pour une cause commune visant à lutter contre les violences faites aux femmes. L'événement était également marqué par la présence de Marie Castro, vice-présidente de la Région Occitanie. Le préfet du département, Sébastien Cauwel, a officié aux côtés de Didier Lallemand, le maire de Montauban. La procureure de la République Karline Bouisset et le directeur du centre hospitalier, Sébastien Massip, ont également participé à cette cérémonie officielle.

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Un dispositif médical et social pluridisciplinaire et gratuit

La Maison des Femmes du Tarn-et-Garonne propose un accompagnement global, entièrement gratuit et confidentiel pour toutes les femmes victimes de violences. Ce service accueille les femmes dont les violences sont récentes ou anciennes, qu'elles soient ponctuelles ou répétées. Les violences prennent de multiples formes, incluant les atteintes physiques, sexuelles, psychologiques, verbales, économiques, administratives ou numériques. Ces agressions peuvent laisser des traces profondes qui persistent longtemps après les faits. L'objectif principal est de permettre aux femmes de sortir de ces situations, de se reconstruire et de retrouver leur pouvoir d'agir.

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Parcours personnalisés et prise en charge sans rupture

Au cœur du dispositif, une équipe pluridisciplinaire composée d'une sage-femme, d'une psychologue et d'une assistante sociale assure la prise en charge. L'accueil repose sur l'écoute, la bienveillance et le respect absolu du choix des femmes. Après un premier entretien visant à recueillir les attentes, un bilan médical, psychologique et social permet de définir les modalités de l'accompagnement. Le parcours " Violences " offre un suivi coordonné associant les dimensions médicales, psychologiques et sociales. Le parcours " Santé sexuelle " donne accès à des consultations de dépistage des infections sexuellement transmissibles, de contraception et de suivi gynécologique. Le parcours " Vulnérabilité " facilite l'accès aux droits, aux traducteurs et aux services en addictologie. Enfin, le parcours " Violences et grossesse " adapte la prise en charge aux enjeux de la périnatalité pour protéger la mère et l'enfant.

Réseau de partenaires et impact sur le territoire

Au-delà des soins directs, la Maison des Femmes s'appuie sur un large réseau de partenaires locaux incluant des associations d'aide juridique et sociale. Le dispositif intègre également les professionnels de santé libéraux, les services hospitaliers, ainsi que la police et la gendarmerie. Les conséquences des violences dépassent souvent le seul cadre médical, affectant l'estime de soi, les relations personnelles et professionnelles. La structure offre un lieu de refuge où chacune peut trouver des réponses sans jugement et à son propre rythme. Cet espace constitue une réponse concrète aux besoins spécifiques des victimes dans le département du Tarn-et-Garonne.