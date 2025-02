Inauguration de la Crèche de la Lèze : Une Réponse Urgente aux Besoins de l'Enfance

La communauté de communes Arize-Lèze a inauguré un nouveau Pôle Petite Enfance à Lézat-sur-Lèze, répondant à un besoin urgent de places d'accueil pour les jeunes enfants. Cette crèche moderne et fonctionnelle accueille 20 enfants de 0 à 3 ans et dispose d'un Relais Petite Enfance et d'un Lieu d’Accueil Enfant-Parents.

Samedi dernier, devant les locaux du Pôle Petite Enfance de la Lèze , situés sur le site du Biac, une foule nombreuse a célébré l'inauguration de cette structure attendue.

L'événement, d'une importance capitale pour les élus de la vallée de la Lèze, a rassemblé un cortège illustré : la sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Girons, Catherine Lupion, le sénateur Jean-Jacques Michau, le député Laurent Panifous, Kamel Chibli, vice-président du Conseil régional, des conseillers départementaux, Daniel Belondrade, représentant la MSA, et Denis Denjean, président du conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales de l’Ariège. En fonctionnement depuis le 20 janvier, cette crèche répond à un besoin urgent dans la vallée de la Lèze, où la diminution du nombre d'assistantes maternelles avait complicated l'accueil des jeunes enfants. Le projet, porté par la Communauté de communes Arize-Lèze, qui possède la compétence Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, a permis la création d'un lieu dédié à l'accueil et à l'épanouissement des tout-petits. La crèche peut accueillir vingt enfants de 0 à 3 ans, et douze la fréquentent déjà. Sur une surface d'environ 500 m², les enfants bénéficient de dortoirs, d'un réfectoire, de salles de change, d'espaces de jeux intérieurs et extérieurs, de zones d'activités éducatives et de salles d'éveil. Un Relais Petite Enfance a également été intégré pour accompagner au mieux les assistantes maternelles du territoire, ainsi qu'un Lieu d’Accueil Enfant-Parents (LAEP) pour soutenir la parentalité.Le coût total de ce projet s'élève à 1 462 500 €, financé en grande partie par des subventions : Caf : 500 000 € ; MSA : 50 000 € ; CD09 : 142 000 € ; Conseil régional : 75 000 € ; FEDER : 200 000 € ; DETR : 150 000 € ; Reste à charge pour la Communauté de communes : 481 000 €. Le maire de Lézat-sur-Lèze, Jean-Claude Courneil, a tenu à remercier chaleureusement tous les financeurs, ainsi que l'architecte et l'ensemble des corps de métier ayant contribué à la réalisation de cet ouvrage, sans oublier ceux qui ont suivi le chantier au quotidien. C'est le LEC (Loisirs Éducation et Citoyenneté) qui est chargé du fonctionnement de la structure. Une équipe d'encadrement a été mise en place avec Delphine Troy (directrice), Alan, Julie, Stéphane, Cécilia et Jacqueline. Il reste encore deux postes à pourvoir. La cantine scolaire communale assurera la fourniture des repas à la crèche. Une belle réalisation qui a conquis tous les visiteurs





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Crèche Enfance Lèze Inauguration Petite Enfance Communauté De Communes Arize-Lèze Lézat-Sur-Lèze

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les émotions, ça s’apprend, dès la petite enfanceL’apprentissage des émotions permet de contrôler ses tornades émotionnelles mais aussi de communiquer au mieux avec les autres

Lire la suite »

Opération 'Crèches Mortes' pour protester contre la réforme du secteur de la petite enfanceDes fédérations représentant le secteur privé de la petite enfance organisent une opération 'crèches mortes' pour protester contre un projet de décret qui vise à renforcer les contrôles sur les micro-crèches et à harmoniser les normes d'encadrement et de qualification avec les crèches classiques. Elles craignent que ces mesures ne menacent la pérennité de nombreuses structures et conduisent à la suppression de milliers d'emplois.

Lire la suite »

Athis-Val-de-Rouvre : le relais petite enfance enfin en vue ?Après plusieurs mois de négociations et d'échanges avec Flers Agglo, le maire d'Athis-Val-de-Rouvre, Alain Lange, annonce des progrès significatifs dans la mise en place d'un relais petite enfance sur la commune.

Lire la suite »

Occupation illégale d'un terrain agricole à Labarthe-sur-Lèze : La justice peine à être appliquéeUne famille de gens du voyage occupe un terrain agricole inondable depuis cinq ans à Labarthe-sur-Lèze, provoquant la colère de la commune et de l'Association pour la Préservation des Terrains Agricoles Labarthais (APTAL). Après deux recours judiciaires favorables, la lenteur du processus judiciaire freine la démolition du campement et la remise en état du terrain. Le maire Yves Cadas souligne l'exaspération face à cette situation et appelle à une justice plus réactive.

Lire la suite »

– Régionale 2 : spirale négative sans fin pour le RC Lomagne, corrigé à Labarthe-sur-LèzeEn manque cruel de réalisme ce dimanche 19 janvier en Haute-Garonne, le RC Lomagne s’incline lourdement (34-0) sur la pelouse de Labarthe-sur-Lèze. Les Gersois se dirigent inexorablement vers la descente…

Lire la suite »

RC Auch domine Labarthe-sur-Lèze et reprend la tête du classementLes Lionnes gersoises ont remporté un succès sans appel face à Labarthe-sur-Lèze, confirmant leur statut de favorites dans ce championnat.

Lire la suite »