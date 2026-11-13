Inauguration de l'Institut Pasteur le 14 novembre 1888

Le 14 novembre 1888, l'Institut Pasteur ouvrait ses portes à Paris grâce à une souscription mondiale initiée après le succès du vaccin antirabique. Découvrez l'histoire et les missions de ce pilier de la science.

L'inauguration officielle de l' Institut Pasteur à Paris a marqué le 14 novembre 1888 une étape décisive pour la santé mondiale. Cette fondation majeure est le fruit direct des travaux du scientifique Louis Pasteur, dont les avancées en microbiologie avaient transformé la compréhension des maladies infectieuses à la fin du XIXe siècle.

Genèse et financement international

L'émergence de cet institut d'envergure internationale repose sur un mouvement de générosité sans précédent. Suite au retentissement du succès contre la rage enregistré en 1885, une vaste souscription publique internationale a été déclenchée. Cette initiative a permis de rassembler des milliers de dons en provenance du monde entier.

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Ces fonds ont été dédiés au financement d'un centre spécialisé dédié à la lutte contre les maladies infectieuses. La mobilisation financière a confirmé l'importance accordée par la société civile aux avancées scientifiques capables de sauver des vies face aux épidémies.

Trois missions fondamentales

Dès sa création, l'Institut Pasteur s'est vu confier trois missions fondamentales qui structurent encore son activité actuelle. La première mission consiste en le traitement de la rage et d'autres maladies infectieuses pour protéger les populations.

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La deuxième axe stratégique est la recherche fondamentale en microbiologie et en immunologie. Ce volet vise à comprendre les mécanismes biologiques des pathogènes pour développer de nouvelles thérapies. La troisième mission concerne l'enseignement destiné à former les futures générations de chercheurs experts.

Héritage scientifique et découvertes majeures

Véritable berceau de la microbiologie moderne, le centre a permis des découvertes majeures au cours de son histoire. Parmi les progrès notables figurent les recherches sur la diphtérie et le tétanos, qui ont profondément amélioré la santé publique.

L'institut a également contribué aux avancées contre le VIH. Ces succès ont été couronnés par l'attribution de multiples prix Nobel. La reconnaissance internationale souligne l'impact durable des travaux menés par les scientifiques de l'Institut Pasteur.

Rayonnement et impact global

Cette institution reste un pilier de la recherche scientifique mondiale. Elle continue de jouer un rôle central dans la lutte contre les maladies infectieuses émergentes. Son modèle de collaboration internationale reste une référence pour la recherche actuelle.