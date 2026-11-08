Inauguration de Cœur d'Auge : un nouveau pôle de services à Dozulé

Dozulé inaugure Cœur d'Auge, ancien marché couvert remplacé par un pôle de services, logements et commerces. Un projet de 1,57 million d'euros pour revitaliser le centre-bourg.

La commune de Dozulé a officiellement inauguré le projet " Cœur d'Auge ", un nouvel espace de vie situé sur la place de la mairie. Cette initiative marque la transformation d'un ancien bâtiment emblématique qui abritait autrefois le marché couvert depuis le XVIIIe siècle. L'équipement comprend désormais un pôle de services publics, des logements locatifs et des locaux commerciaux pour dynamiser le centre-ville.

Transformation historique et stratégie locale

Le site abritait précédemment le marché du mardi matin, une halle qui a rythmé la vie agricole et commerciale de Dozulé pendant des décennies. Sophie Gaugain, maire de la commune, a rappelé que ce lieu marquait son enfance et ses débuts politiques. Le bâtiment est devenu trop vétuste pour assurer ses fonctions initiales et servait récemment de stockage pour le matériel technique municipal. La décision a donc été prise de le démolir pour libérer l'espace public.

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Le projet vise trois objectifs principaux : maintenir un service public de proximité, développer une offre locative et attirer un nouveau commerce en centre-bourg. L'ensemble architectural associe des lignes contemporaines à des références au patrimoine augeron. Plus de 95 % des entreprises intervenant sur le chantier sont normandes, dont 57 % proviennent spécifiquement du Calvados, soulignant l'ancrage local de la réalisation.

Financement décentralisé et engagement collectif

L'opération totale s'élève à 1 573 544 euros hors taxes. La commune de Dozulé a investi 519 391 euros, représentant plus de 33 % du budget global. Cet effort financier local s'inscrit dans une démarche de coconstruction avec les autres échelons administratifs pour partager la charge financière du projet.

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Le département du Calvados a contribué à hauteur de 434 860 euros pour soutenir l'opération. La région Normandie a apporté un soutien de 269 000 euros, tandis que l'État a versé 230 731 euros au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l'année 2024. La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d'Auge a également participé avec 119 562 euros. Sophie Gaugain a souligné que cette mobilisation collective était indispensable pour mener à bien un projet d'une telle ampleur pour une commune de cette taille.

Services publics modernisés et accessibilité

Le rez-de-chaussée accueille désormais le Point Info 14 - France Services, un espace rénové conçu pour être plus confortable et adapté aux besoins actuels des usagers. Une attention particulière a été portée à l'accessibilité pour tous les publics. Les installations incluent une balise sonore, des boucles magnétiques, un éclairage spécifique, des bandes podotactiles au sol et des repères visuels pour faciliter l'orientation des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.

Nouveaux logements et opportunités commerciales

À l'étage du nouveau bâtiment, deux logements de type T3 sont disponibles pour la location. Chaque appartement offre une surface comprise entre 63,02 mètres carrés et 62,39 mètres carrés. Ils disposent de deux chambres, d'un séjour avec cuisine ouverte et d'une terrasse privative. La commune de Dozulé prévoit de mettre ces logements en location à partir de janvier 2027, avec possibilité d'obtenir un dossier de candidature auprès de la mairie.

Au rez-de-chaussée, un local commercial de 90,98 mètres carrés ouvre une nouvelle opportunité pour l'économie locale. La municipalité lancera un appel à projets dans une quinzaine de jours pour sélectionner un exploitant. Cette activité doit contribuer à la fréquentation et à l'attractivité du centre-ville, en complémentarité avec les commerces et services déjà existants sur la commune.