Inass Touloub : la mère se dit victime au procès de l'A10

Au huitième jour du procès, Halima El Bakhti dit avoir tout perdu et évoque la sorcellerie, tandis qu'Ahmed Touloub reconnaît des violences sans être intervenu pour sa fille.

Au huitième jour du procès des parents d' Inass Touloub, jeudi 12 novembre, la mère de la fillette, Halima El Bakhti, 72 ans, a affirmé se considérer elle aussi comme une victime. Inass, retrouvée sans vie le 11 août 1987 sur le bas-côté de l'autoroute A10 au niveau de Suèvres, dans le Loir-et-Cher, n'avait été identifiée qu'en 2018.

Halima El Bakhti est jugée pour actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, une qualification qui l'expose à la réclusion criminelle à perpétuité. Ahmed Touloub, 74 ans, comparaît quant à lui pour complicité.

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La mère ne parvient pas à expliquer les blessures de sa fille

Halima El Bakhti n'a pas su expliquer, lors de son interrogatoire, l'origine des nombreuses blessures relevées sur le corps de l'enfant. Les questions posées par la cour sont restées largement sans réponse, l'accusée répondant à maintes reprises qu'elle ne se rappelait plus.

Les blessures évoquées depuis le début du procès sont considérables : une vingtaine de morsures, de nombreuses fractures et des mamelons arrachés. Face aux photos de l'autopsie, la septuagénaire a déclaré qu'il était impossible qu'elle ait fait tout cela, ajoutant qu'elle avait l'impression d'avoir perdu la tête.

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Plusieurs experts ont évoqué cette semaine la question de l'altération du discernement de la mère. Leurs analyses divisent, et la question reste au cœur des débats à l'audience.

Ahmed Touloub reconnaît les violences mais pas son inaction

Ahmed Touloub a reconnu à la barre avoir assisté à certaines violences exercées contre la fillette, sans jamais parvenir à la protéger. Il a affirmé ne pas chercher à nier sa responsabilité dans cette affaire.

Le père a expliqué entendre parfois des cris et, en ouvrant la porte, voir son épouse frapper Inass. D'autres fois, il a cité les sœurs de la fillette comme auteurs des violences. Il a décrit une scène dans laquelle Halima El Bakhti prend sa fille et la jette à terre.

Pour justifier son inaction, Ahmed Touloub a déclaré avoir peur, se disant lui-même torturé. L'avocate du père, Me Yasmina Belmokhtar, a jugé la situation frustrante, estimant qu'il fallait que la mère mette des mots sur ses actes.

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La thèse de la sorcellerie avancée par la mère

Halima El Bakhti a évoqué la thèse de la sorcellerie, accusant son mari de lui avoir jeté des sorts. Elle a affirmé que, chaque fois que la famille de son mari faisait manger des choses à sa fille, celle-ci tombait malade.

La mère a expliqué ne jamais en avoir parlé, car elle pensait que peut-être on ne croyait pas à la sorcellerie. Elle a ajouté qu'elle y croyait, avant de s'adresser aux personnes présentes dans la salle d'audience.

Cette déclaration a suscité l'indignation dans la salle, l'accusée affirmant pourtant se considérer comme une victime. Elle a résumé sa position en disant avoir tout perdu, tandis que son avocat, Me Camille Radot, a répondu que l'enfant était morte parce qu'elle n'avait plus de sang, ayant été mordue et frappée.