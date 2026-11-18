La mère et le père d'Inass, la petite martyre de l'A10, ont été condamnés en novembre 2026 à 20 et 15 ans de prison. Décryptage du verdict de la cour d'assises de Blois.

La justice française a rendu son verdict dans l'affaire tragique de la petite martyre de l' A10. Les parents d' Inass Touloub ont été condamnés par la cour d'assises de Blois pour la mort de leur fille, survenue près de quarante ans plus tôt. Ce jugement intervient exactement 39 ans après la découverte du corps de l'enfant au bord de l'autoroute.

Verdict historique de la cour d'assises

Le procès s'est tenu sur deux semaines au sein de la cour d'assises de Blois. Le verdict a été prononcé à la fin du mois de novembre 2026. La mère de la petite Inass a écopé d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Le père, Ahmed Touloub, a reçu une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Ces peines sont supérieures aux réquisitions du parquet.

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La juridiction a pris en compte plusieurs circonstances atténuantes et aggravantes. La mère a vu sa peine limitée à 20 ans en raison de l'altération de son discernement au moment des faits. Cette décision juridique a un impact direct sur le montant maximum de la peine encourue. Le père n'a pas bénéficié de cette même considération juridique.

Témoignages et remords des accusés

Les derniers jours du procès ont été marqués par les déclarations des prévenus. La mère a toujours nié une partie des faits reprochés. Elle a affirmé ne plus se souvenir de la période concernée. Malgré ses dénégations, elle a exprimé des regrets lors de ses dernières paroles devant le tribunal.

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" Je suis désolée, je regrette ", a-t-elle déclaré. Elle a remercié les habitants qui ont enterré sa fille quand elle ne pouvait pas le faire. Le père Ahmed Touloub a également demandé pardon. Il a affirmé regretter ses actes et s'est excusé auprès de sa fille Inass.

Les deux parents ont été incarcérés immédiatement après l'annonce du verdict. Ils ont passé leur première nuit en prison dans la journée qui a suivi la décision de la cour. Cette incarcération immédiate fait suite à la gravité des infractions reconnues par les juges.

Réactions locales à Suèvres

Le corps de la petite fille avait été retrouvé sur le territoire de la commune de Suèvres. Des habitants y veillent sur sa tombe depuis près de 40 ans. Ils accueillent ce verdict avec un sentiment de soulagement immense. Ce procès marque enfin la fin d'une attente longue de plusieurs décennies.

Raphaël Pilleboue, ancien adjoint au maire de Suèvres, a réagi sur les ondes de RTL. Il a exprimé son jubilation le mercredi 18 novembre 2026. Il a déclaré qu'Inass pouvait enfin reposer en paix. Selon lui, les agresseurs récoltent désormais les conséquences de leurs actes.

La localisation précise du corps au bord de l'A10 a joué un rôle central dans l'enquête. La ville de Suèvres est devenue le lieu de mémoire pour cette affaire. Les résidents locaux ont joué un rôle dans la préservation de l'espace funéraire. Leur engagement a duré plusieurs décennies.

Détails de l'enquête et identité

L'identité de la victime a été révélée lors des investigations approfondies. Le directeur de l'enquête a expliqué comment ils ont réussi à identifier Inass. Des éléments nouveaux ont permis de résoudre cette énigme pendant 39 ans. Les gendarmes ont témoigné de l'état effroyable du corps de l'enfant.

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L'un des gendarmes a déclaré que c'était le seul enfant dans sa carrière qu'il avait vu dans cet état. Ces témoignages ont lourdement chargé le débat judiciaire. La violence des faits a été décrite avec précision devant la cour. Ces détails ont influencé la sévérité du jugement.

L'enquête a permis de reconstituer les derniers instants de la petite fille. Elle avait été retrouvée le 11 août 1987. Son corps portait des traces de violences importantes. Ces éléments ont été centralisés lors du procès de Blois.

Procédures et perspectives futures

L'avocate d'Ahmed Touloub a indiqué que son client souhaitait faire appel. Cette décision ouvre une nouvelle étape dans les procédures judiciaires. L'appel pourrait modifier l'issue finale de cette histoire judiciaire. Les avocats de la partie civile attendent des réponses précises.

Les associations de défense des enfants suivent également cette affaire. Elles avaient réclamé un procès contre les parents. 38 ans après la découverte du corps, la justice a agi. Ce jugement vise à établir la vérité sur les circonstances de la mort.

Les frères et sœurs d'Inass ont exprimé des réserves concernant l'image de la victime. Ils s'opposent à son utilisation par certaines associations. Cette position cherche à protéger la mémoire de l'enfant. Le procès a permis de clore un chapitre juridique long mais nécessaire.