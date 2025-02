In'VD: Des Vélis qui révolutionnent les déplacements durables

In'VD, association basée à Millau, est une référence dans le développement et le test de véhicules intermédiaires, appelés Vélis. Ces engins légers, utilisant une batterie pour amplifier la force des jambes, révolutionnent les déplacements en milieu urbain et rural. Après le succès du deuxième Salon des véhicules intermédiaires à Millau, In'VD continue son travail en collaboration avec des constructeurs automobiles.

Le rêve de Michel Jacquemin d'un monde où la voiture ne serait plus la seule solution de déplacement au quotidien s'est réalisé il y a quelques années avec la création d'In'VD. L'association, contraction d' Innovation véhicules doux, est aujourd'hui une référence dans le développement et le test de véhicules intermédiaires.

Ces engins légers, qui amplifient la force des jambes grâce à une batterie, sont testés dans des conditions réelles sur le territoire du Parc naturel régional des Grands Causses grâce au programme Vitamines 12 d'In'VD. Après l'accueil en 2023 du deuxième Salon des véhicules intermédiaires à Millau, l'association a continué son travail avec les différents constructeurs.Lors de son assemblée générale, ce samedi 15 février, les statuts de l'association ont été modifiés pour faciliter davantage son statut de 'membre testeur'. Cette réunion, où une soixantaine de personnes étaient présentes, a été l'occasion de faire un bilan de l'année 2024, particulièrement riche. In'VD a lancé le mouvement des Vélis en France, se réjouit Hélène Jacquemin. L'association millavoise a voyagé à travers le pays et a notamment présenté ses véhicules au salon du livre à Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes. Ils ont fait le buzz ! On se disait que ça n'allait pas intéresser, qu'on allait être avec des bobos qui ont des Porsche mais on a eu beaucoup de retours positifs, reprend la cofondatrice de l'association. Les Vélis sont aussi allés en Bretagne, sur Belle-Île, où il existe un réel problème de circulation avec de gros véhicules sur des petites routes.Au fil des années, In'VD s'est donc imposé comme une référence dans ce domaine. On a vu lors du salon des véhicules intermédiaires de Laval, In'VD est apprécié et reconnu, se félicite Michel Jacquemin, le cofondateur de l'association. On s'est aperçu que de plus en plus de constructeurs sont intéressés par Vitamines 12, parce que nous sommes les seuls en France à pouvoir rouler avec des prototypes non homologués. Eux-mêmes ne peuvent pas forcément être assurés pour rouler avec leurs véhicules. Forte de son succès, l'association a réussi à embaucher un salarié, Julien Sales. Quelqu'un qui détonne et qui décoiffe, présente Hélène Jacquemin. Il s'occupe notamment de la communication et fait beaucoup de bien à l'association. En 2025, In'VD se concentre sur le développement de deux véhicules à destination des personnes à mobilité réduite et pour les professionnels. Ce, grâce à un nouveau budget participatif de la Région remporté en 2024. Ce dernier est notamment pensé en partenariat avec Causse compost. L'association est aussi consultée par la Ville de Millau pour construire un schéma cyclable. Ça se fait de manière évidente avec In'VD, concède Emmanuelle Gazel, la maire de Millau. L'association a intégré la commission mobilité. Et l'arrivée prochaine d'itinéraires sécurisés dans la ville où les vélos seront prioritaires





