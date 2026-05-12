In Haircare dévoile son nouveau soin pour de beaux cheveux avec une huile capillaire innovante

La rédaction a testé une huile capillaire formulée à partir d'huile vierge de graines de chia bio, d'huile d'amande douce, ainsi que du squalène végétal et de la vitamine E. Cette huile est une huile vierge pressée à froid pour garder toute la richesse des actifs. Elle dépose un sublime parfum estival sur la chevelure et apporte de la brillance, de la souplesse et de l'hydratation aux cheveux.

Les huiles capillaires envahissent le marché. C'est le type de produit que l'on adore mettre en touche finale de notre coiffage. Et pour cause, elles réduisent les frisottis, apportent une belle souplesse et un toucher soyeux aux longueurs, et cerise sur le gâteau, elles font briller les cheveux.

Certaines personnes les adorent aussi pour le parfum qu'elles déposent sur leurs mèches. Chacune à sa raison d'adopter une huile capillaire. La rédaction a essayé une nouveauté qui coche de nombreuses cases positives. Huile capillaire : In Haircare dévoile son nouveau soin pour de beaux cheveu





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