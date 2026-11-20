Analyse des données fiscales 2024 dans le Gers : Pujaudran et Ordan-Larroque affichent les impôts nets moyens les plus élevés du département.

L'étude réalisée par l'assistant fiscal Baisse mon impôt met en lumière les inégalités fiscales locales. Les communes de Pujaudran et Ordan-Larroque se distinguent nettement dans le département du Gers. Elles occupent les deux premières places du classement établi par la direction des finances publiques (DGFiP). Cette analyse repose sur les données fiscales de l'année 2024, la dernière période disponible à ce jour. Elle couvre l'ensemble des 461 communes gersaines comptant au moins 500 foyers fiscaux.

Une suprématie fiscale inégalée dans le département

Pujaudran détient la première position avec un impôt net moyen par foyer fiscal de 3 181 €. Cette somme représente un montant significativement supérieur à la moyenne nationale. Le village d'Ordan-Larroque complète le podium avec 2 992 € par foyer. Ces deux localités sont les seules du Gers à afficher un impôt moyen supérieur à 2 000 €. Elles devancent largement les autres collectivités territoriales du territoire.

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La troisième place revient à L'Isle-Jourdain avec 1 912 €. Cette commune, dont la population vient de franchir la barre des 10 000 habitants, marque une rupture nette avec le duo de tête. Le top 10 du classement inclut également Preignan (1 787 €), Ségoufielle (1 705 €), Pavie (1 575 €) et Montréal (1 554 €). Auch se positionne à la huitième place avec 1 265 € par foyer fiscal. Samatan et Jegun ferment le Top 10 avec 1 212 € chacun. Vic-Fezensac occupe le 201e rang avec 1 070 €, suivie par Nogaro en 235e position avec 935 €. Eauze et Condom se situent autour de 930 € et 924 € respectivement. Mirande se classe au 326e rang avec 766 €. Aignan clôture le classement départemental avec un impôt net moyen de 391 €.

Les réactions des maires face à ce classement

Muriel Abadie, maire de Pujaudran, exprime sa surprise quant à cette position de tête. Elle y voit le signe d'un pouvoir d'achat potentiellement plus élevé dans sa commune. Elle observe cependant une arrivée importante de jeunes couples sur son territoire. Ces nouveaux résidents ne disposent pas nécessairement du plus gros pouvoir d'achat. L'éluise reconnaît l'impact de la proximité avec l'agglomération toulousaine. L'attractivité de l'est du département joue un rôle clé. La présence du pôle industriel aéronautique influence directement le niveau de vie.

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À Ordan-Larroque, la maire Patricia Brunet Potenti semble moins surprise par ce résultat. Elle avait déjà repéré des signes dans d'autres analyses. Elle indique que les habitants se situent dans une tranche moyenne à haute de revenus. Elle avance l'âge de la population pour expliquer ce classement. La majorité des habitants a entre 30 et 60 ans. C'est souvent l'âge où les carrières professionnelles atteignent leur pic de rémunération. La commune compte majoritairement des actifs et moins de jeunes enfants.

Une contextualisation nécessaire des revenus moyens

Malgré ces niveaux élevés, il convient de relativiser ces moyennes. L'impôt sur le revenu moyen par foyer en France s'établit à 2 196 €. Pujaudran et Ordan-Larroque dépassent donc largement cette référence nationale. Cette comparaison permet de situer la richesse fiscale locale dans un contexte plus large. Les habitants de ces communes disposent effectivement de revenus supérieurs à la moyenne française. Cela confirme l'attractivité économique de ces zones rurales spécifiques.

Le classement établit par Baisse mon impôt offre une vision précise de la structure sociale du Gers. Il met en évidence les zones à forte concentration de revenus fiscaux. Ces données peuvent intéresser les chercheurs en sociologie économique. Elles éclairent également les débats sur la fiscalité locale. Les maires de Pujaudran et Ordan-Larroque confirment ainsi la spécificité de leur marché immobilier. La demande résidentielle y reste soutenue par les actifs toulousains. Cette dynamique risque de maintenir les niveaux de revenus élevés. L'analyse fiscale reste donc un indicateur pertinent de l'attractivité territoriale.