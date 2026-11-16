Impôt sur le revenu 2025 : Charges accrues pour les classes moyennes, allègement pour les plus riches

Analyse de la facturation fiscale française pour 2025 : la DGFIP révèle une hausse des impôts pour les classes moyennes et une baisse de 9,4 % pour les 0,1 % les plus aisés.

La Direction générale des Finances publiques ( DGFIP) a publié les chiffres officiels relatifs à l' impôt sur le revenu pour l'année 2025. Ces données révèlent une fracture fiscale marquée dans l'Hexagone. Près d'un Français sur deux paie désormais cette taxe, un record depuis 2012. Les classes moyennes subissent une pression fiscale accrue. En parallèle, les ménages les plus fortunés bénéficient d'une réduction significative de leurs contributions.

Données financières et nouvelle catégorie imposable

Le montant total de l'impôt net sur le revenu atteint 92,6 milliards d'euros. Ce chiffre représente une progression de 1 % par rapport à l'année précédente. Malgré cette hausse globale des recettes, les 10 % de Français les plus aisés voient leur contribution diminuer. Le détail de la DGFIP montre que l'impôt net du dernier dixième des foyers les plus riches a reculé de 1,4 %. La chute est encore plus vertigineuse pour le dernier millième de la population. Les 0,1 % les plus riches ont vu leur impôt net fondre de 9,4 %. Le montant de leur impôt hors barème a dégringolé de plus de 25 %. Ce volet s'applique principalement aux revenus du capital. Du côté des classes moyennes, la facture grimpe chaque année. L'année 2025 marque l'entrée de 420 000 nouveaux foyers dans la catégorie des ménages imposables. Cela représente une hausse de 2,1 % des contribuables. Désormais, 47,7 % des foyers fiscaux français paient l'impôt sur le revenu. Cette augmentation s'explique en partie par la hausse des traitements, salaires et pensions de retraite. Ces éléments constituent l'écrasante majorité des revenus déclarés par les Français.

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Optimisation fiscale et anticipation de la CDHR

Comment expliquer un tel grand écart budgétaire ? Pour Éric Berr, maître de conférences en économie à l'université de Bordeaux, la réponse réside dans la nature des revenus des ultra-riches. Il est membre des Économistes atterrés et décrypte la situation. L'élément principal est que les revenus des 1 %, voire 0,1 ou 0,01 % des plus riches sont beaucoup plus pilotables. Ce ne sont pas forcément des revenus du travail, mais plutôt des revenus du capital. On ne peut pas décider avec son salaire de le toucher un peu plus tôt ou un peu plus tard. Ce qui est possible avec des dividendes pour les investisseurs. C'est précisément ce phénomène d'optimisation légale qui s'est produit en amont de 2025. Pour tenter de rétablir une forme d'équité, le gouvernement avait instauré la Contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR). Cette taxe vise à imposer les plus aisés à un taux minimal de 20 %. Or, anticipant cette nouvelle taxe, de nombreux foyers fortunés ont artificiellement gonflé le versement de leurs dividendes en 2024. L'année 2024 était fiscalement plus favorable pour eux. Les revenus de capitaux mobiliers déclarés en 2025 ont donc chuté de 13 %. Le montant est passé de 70 à 61 milliards d'euros. Les revenus qui auraient dû être perçus en 2025, ont été distribués en avance en 2024 pour éviter cette contribution, souligne l'économiste Éric Berr.

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Débat sur la justice fiscale et pistes de réforme

Face à ce système qui favorise la rente au détriment du travail, le débat sur la justice fiscale est relancé. L'expert considère que la solution passe par la fin des mécanismes dérogatoires. Il mentionne le prélèvement forfaitaire unique (PFU) mis en place en 2017. Cette mesure a permis à ces hauts revenus d'échapper à l'impôt progressif. Réintroduire les revenus du capital dans le barème progressif classique est une piste envisagée. Augmenter le nombre de tranches d'imposition permettrait de recréer de l'équité. Plus vous avez de tranches, plus vous réintroduisez de la progressivité et de la justice sociale, conclut le chercheur. Cette situation suscite également des réactions associatives. Oxfam France envisage d'attaquer l'État pour impôts injustes. L'organisation souligne qu'un milliardaire paye proportionnellement moins d'impôts qu'une infirmière. En attendant une éventuelle réforme structurelle, le contribuable moyen n'échappe pas à l'impôt. La Direction générale des Finances publiques publie chaque année ces bilans détaillés. Les contribuables doivent surveiller leurs déclarations de revenus. Des arnaques aux impôts circulent également via des courriers imitant le fisc. Le gouvernement prépare également le Budget 2027. Lecornu détaille un effort de 54 milliards d'euros sans hausse d'impôts. Le barème 2027 pourrait modifier les contributions futures.