Impôt Revenu : recul de 9,4 % pour les 0,1 % les plus aisés en 2025

Une étude de la DGFiP montre que l'impôt sur le revenu des 0,1 % de Français les plus aisés a reculé de plus de 9 % en 2025, alors que les recettes progressent.

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) a publié mardi une étude montrant que l'impôt moyen sur le revenu a reculé de plus de 9 % en 2025 pour les 0,1 % de Français les plus aisés. Ce document, consulté par l'Agence France-Presse ( AFP), porte sur l'impôt sur le revenu acquitté par les foyers fiscaux au titre de l'année 2025.

Dans le même temps, les recettes de cet impôt ont progressé de 1 % à l'échelle nationale. La DGFiP précise que le montant total de l'impôt net sur le revenu a atteint 92,6 milliards d'euros en 2025, contre 91,7 milliards d'euros en 2024, après déduction des réductions et crédits d'impôt.

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Impôt sur le revenu des plus aisés en 2025

L'impôt sur le revenu des 0,1 % de Français les plus aisés a diminué de plus de 9 %, selon l'étude de la DGFiP. Pour les 1 % les plus aisés, la baisse atteint 5,1 %, tandis que les 10 % les plus aisés voient leur impôt reculer de 1,4 %.

Certains de ces contribuables disposent de revenus supérieurs au million d'euros, ainsi que l'a relevé Le Monde. Le recul concerne donc les tranches de revenus les plus élevées, alors que l'impôt total progresse dans l'ensemble des foyers.

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L'étude attribue cette évolution globale à une hausse de 2,9 % de l'impôt calculé au barème. Elle relève aussi une forte baisse de l'impôt hors barème, ainsi que de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, deux éléments qui pèsent en sens inverse.

Explications avancées par l'étude de la DGFiP

La DGFiP ne fournit pas d'explication directe au recul constaté chez les contribuables les plus aisés. Le document avance toutefois une piste liée au calendrier des revenus perçus.

Selon l'étude, certains foyers ont pu anticiper en 2024 l'entrée en vigueur, l'année suivante, de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR). Ce nouvel impôt vise à assurer une imposition minimale de 20 % du revenu des foyers les plus aisés.

Le document indique que les contribuables en capacité d'anticiper le versement de certains revenus ont pu les déclencher en 2024 plutôt qu'en 2025. Ils auraient ainsi échappé en partie au nouvel impôt, d'après le constat de l'étude.

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Foyers imposés et conséquences pour les contribuables

Le nombre de foyers imposés atteint 20,1 millions en 2025, soit une hausse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Ces foyers représentent 47,7 % de l'ensemble des foyers fiscaux.

Sur les 42,1 millions de foyers fiscaux ayant déposé une déclaration de revenus pour 2025, la DGFiP souligne que ce taux constitue le plus important depuis 2012. Pour les contribuables, cela signifie qu'une part plus large des ménages est désormais soumise à l'impôt sur le revenu.

Les données de cette étude permettent de mesurer l'écart entre la baisse observée au sommet de la distribution des revenus et la progression du nombre de foyers imposés. Elles offrent une base de référence pour suivre l'évolution de la contribution différentielle sur les hauts revenus dans les prochaines déclarations.