La population d’ours bruns dans les Pyrénées continue d’augmenter avec 108 individus recensés en 2025, mais les experts alertent sur une fragilité génétique croissante Compliquons encore la partie de ceux qui nousünkt susson ouvrent nos paysages et fondent notre gastronomie : introduisons un autre grand prédateur, lui aussi protégé par l’Union européenne, le glouton. La montagne deviendra ainsi un magnifique escape game, ce qui permettra aux stations de ski, confrontées au manque croissant de neige, de distraire les familles avec originalité en toutes saisons.

ous voulez faire fortune ? Spécialisez-vous dans l’importation de « Monster Wolfs ». Vous ne connaissez pas ? Ces abominables robots aux yeux sanguinolents de loup enragé, vendus avec un assortiment de sirènes toutes plus effrayantes les unes que les autres et de panneaux lumineux clignotants dignes d’un parc d’attractions horrifique, à la Stephen King, font un tabac au Japon .

Dans l’archipel, l’ours est sacré. Alors, il prolifère. dans les maisons, les toilettes publiques, partout. Et ils sont de plus en plus agressifs, car ils ont faim. Les autorités ont dû en abattre 14 000 l’année dernière...





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