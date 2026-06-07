Impact of Kerosene Flare on Airlines' Profitability

The escalating conflict in the Middle East, particularly in Iran, has significantly impacted the profitability of airlines. The soaring prices of kerosene have led to a significant decline in the profits of airlines, with the International Air Transport Association (IATA) predicting a 70% increase in the cost of kerosene.

A Rio de Janeiro (Brésil), la flambée du kérosène met à mal les trésoreries des compagnies aériennes. La flambée du kérosène causée par le conflit au Moyen-Orient devrait diviser par deux les profits des compagnies aériennes cette année.

Alors que les compagnies du Golfe seront frappées de plein fouet, les opérateurs européens pourraient afficher les meilleurs marges. Fin 2025, le ciel semblait dégagé et les compagnies aériennes misaient sur une année 2026 de tous les records. Six mois plus tard, le monde du transport aérien a déchanté, et commence seulement à mesurer l’ampleur des conséquences du conflit en Iran qui a percuté de plein fouet leurs prévisions de croissance.

Bien que réunies à Rio (Brésil) sous un soleil radieux, dans le cadre de l’assemblée générale de l’Association du transport aérien international (Iata) organisée du 6 au 8 juin, les compagnies aériennes n’avaient pas le cœur à la fête. Les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient et la hausse des coûts du carburant ont assombri les perspectives des compagnies aériennes, a résumé Willie Walsh, le directeur général de l’Iata, en partance pour la compagnie indienne IndiGo.

Conséquence directe de la guerre en Iran et du blocage concomitant du détroit d’Ormuz : le bénéfice net des compagnies aériennes devrait être divisé par deux cette année par rapport aux prévisions, pour s’établir à 23 milliards de dollars. L’an dernier, elles avaient engrangé 45 milliards de dollars de bénéfices. D’où un tassement anticipé de la profitabilité des compagnies aériennes.

L’Iata – qui représente avec ses 370 compagnies membres 85% du trafic aérien mondial – table ainsi sur une marge d’exploitation de 4,1 %, contre 7,2 % en 2025, ainsi qu’une marge nette de 2%, moitié moins qu’initialement prévu. Tous les résultats financiers des compagnies aériennes souffrent de la hausse rapide de 70 % des prix du kérosène.

Une partie des coûts supplémentaires est compensée par des ajustements de prix et une amélioration de l’efficacité, mais cela ne suffira pas à maintenir la rentabilité au niveau de l’année précédente





LaTribune / 🏆 11. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Airlines Profitability Kerosene Flare Conflict In The Middle East IATA International Air Transport Association

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

« Les patronymes offrent un regard inédit sur l’impact des épidémies »La Marseillaise : Vous avez étudié l’impact de l’épidémie de peste de 1720 sur la population de Martigues à partir des noms de famille des habitants. ...

Read more »

Étude pionnière sur l'impact démographique de la peste à Martigues via l'analyse des patronymesUne étude originale menée sur 25 ans utilise les noms de famille des habitants de Martigues pour analyser l'impact démographique de l'épidémie de peste de 1720. En croisant les données des registres historiques et les découvertes archéologiques, les chercheurs parviennent à distinguer les départs temporaires des migrations définitives. Cette approche inédite permet de mieux comprendre les conséquences de la peste et d'évaluer l'influence combinée d'autres crises sanitaires et climatiques antérieures.

Read more »

Pas de pénurie de kérosène cet été, mais le spectre de files d’attente interminables dans les aéroportsLes compagnies aériennes sont très confiantes quant à la disponibilité de kérosène dans les aéroports européens. Leur inquiétude se porte sur le nouveau système d’entrée-sortie de l’espace Schengen, ainsi que sur la révision en cours du droit des passagers.

Read more »

L’impact essentiel des avants aixoisAvec un pack comme celui-ci, Provence Rugby est armé pour affronter la meilleure équipe de Pro D2. Lors de la demi-finale, vendredi dernier, sur la pe...

Read more »