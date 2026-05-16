Impact of Energy Price Hikes on European and French Economies

High energy prices due to tensions in the Middle East are reminiscent of the 2022 shock. Europe may face inflation, purchasing power loss, and economic slowdown. The impacts on the European and French economies are analyzed.

La hausse des prix de l'énergie liée aux tensions au Moyen-Orient rappelle le choc de 2022. L'Europe pourrait à nouveau subir inflation, perte de pouvoir d'achat et ralentissement économique.

Les tensions dans le détroit d'Ormuz pourraient avoir des conséquences sur plusieurs mois sur l'économie européenne. GETTY IMAGES VIA AFP Nous nous intéressons ici à l'effet d'une hausse du prix de l'énergie sur l'économie européenne et sur l'économie de la France.

Le prix du pétrole est passé de 70 à plus de 100 dollars le baril depuis le début de la guerre au Moyen-Orient (fin février 2022) ; le prix du gaz naturel en Europe a progressé de 30 euros le MWh à 45 euros le MWh également depuis la fin de février 2022. Cela implique une hausse du prix des énergies fossiles importées, en euros, de près de 50 % depuis le début de la guerre avec l'Iran.

À titre de comparaison, la hausse des prix des importations d'énergies fossiles par l'Europe a été de 100 % au début de la guerre en Ukraine (début 2022), avec. Le choc sur les prix de l'énergie du début de 2022 est donc équivalent à la moitié du choc subi au début de 2022. On peut donc s'inspirer des effets de ce choc antérieur pour prévoir les effets et conséquences potentielles de la situation actuelle.

De mars à septembre 2022, les prix à la consommation d'énergie ont augmenté de plus de 40 % sur un an, ce qui a généré une inflation totale supérieure à 10 % sur un an à l''été. La hausse des prix a déclenché une accélération des salaires, de 4 % de progression sur un an au début de 2022 à 5,2 % de progression sur un an au début de 2023.

En conséquence, l'inflation sous-jacente est montée de 2,1 % sur un an en février 2022 à 5,7 % sur un an en avril 2023.

On peut donc anticiper que si le choc sur les prix de l'énergie qui a débuté à la fin du mois de février 2022 dure plusieurs mois, l'inflation de la zone euro progressera de plus de 3 points, l'amenant au-dessus de 4 % sur un an ; les hausses de salaires (3,7 % sur un an au quatrième trimestre 2025) repasseront nettement au-dessus de 4 % sur un an au début de 2027, l'inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation non transformée) pourrait passer de 2,3 % en avril 2022 à plus de 3,5 % au début de 2027. Bien sûr, ce scénario ne se réalisera que si les prix du pétrole et du gaz naturel restent durablement élevés.

Dans ce scénario inflationniste, la Banque centrale européenne (BCE) ne pourra que monter ses taux d'intervention (aujourd'hui, le taux des dépôts à la BCE est de 2,0 %). Elle ne réagit pas à un choc sur les seuls prix de l'énergie, mais elle ne peut pas éviter de partir sur l'effet de «second tour» sur les salaires, si l'inflation sous-jacente se met à augmenter





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