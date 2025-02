Immunité Familiale : Jusqu'Où Les Parents Peuvent-Ils Aller ?

Un meurtre d'une élève de 11 ans soulève la question de l'immunité familiale et de l'obligation de dénonciation en cas de crime commis par un membre proche.

La question de savoir jusqu'où les parents peuvent aller pour protéger leur enfant prend une dimension particulière lorsque celui-ci est soupçonné d'être impliqué dans un crime. Un cas de conscience résonne particulièrement dans l'enquête sur le meurtre de Louise, 11 ans, tuée en rentrant du collège. Lundi soir, un habitant du quartier âgé de 23 ans a été placé en garde à vue pour « meurtre sur mineur de moins de 15 ans ».

Après une trentaine d'heures, l'homme, dont l'ADN a été retrouvé sous les ongles de la victime, a fini par avouer. Parallèlement, ses parents, âgés de 48 et 49 ans, ainsi que sa petite amie, sont entendus pour « non-dénonciation de crime », soupçonnés d'avoir soutenu son alibi. L'article 434-1 du Code pénal précise que toute personne ayant connaissance « d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes » doit impérativement avertir les autorités. Le manquement à cette obligation constitue un délit passible de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. La loi « prévoit dans certains cas une immunité familiale », explique Ludovic Friat, président de l'Union syndicale des magistrats (USM). Les parents, le conjoint mais également les frères et sœurs de l'auteur, même majeur, « ne sont pas soumis à cette obligation de dénonciation, sauf lorsqu'il s'agit d'un crime sur mineur ». Or, dans l'affaire qui nous occupe, la victime était âgée de 11 ans, ce qui explique les gardes à vue. Une seconde exception concerne les affaires de terrorisme où aucune immunité n'est possible. « Le rôle du parquet sera de voir quel aura été leur rôle dans l'affaire, s'il y a une forme de complicité ou si l'on reste purement dans l'acte de non-dénonciation », poursuit Ludovic Friat. Et d'insister : « Il faudra avoir tous les éléments du dossier pour savoir si les parents ont été psychologiquement en mesure d'agir et de dénoncer leur enfant. Ces gardes à vue ont été le moyen d'obtenir les témoignages à chaud de chacun des protagonistes ». Ces témoignages pourront jouer, ou non, sur une certaine souplesse au moment du jugement.





20minutesparis / 🏆 72. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Meurtre Immunité Familiale Dénonciation Obligation Juridique Crime

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »

À Paris, les plaintes se multiplient contre les terrasses : voici les arrondissements les plus touchésDans un rapport publié le 28 janvier 2025, la Chambre régionale des comptes pointe les effets néfastes engendrés par l'inflation de terrasses à Paris après la crise sanitaire.

Lire la suite »

L'État Abandonne les Incitations pour les Véhicules Électriques et Renforce les Surtaxes sur les ThermiquesLe projet de loi de finances 2025 prévoit une augmentation progressive de la surtaxe à l'achat de véhicules thermiques, atteignant 70 000 euros en mars 2025 et 90 000 euros en 2027 pour les modèles les plus émetteurs. De plus, le seuil d'émission Co2 sera abaissé progressivement, impactant un nombre croissant de modèles de véhicules grand public.

Lire la suite »