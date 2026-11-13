Immobilisation des vols américains le 13 novembre 2026 : chaos aéroportuaire

Une panne de communication paralyse les décollages aux États-Unis le 13 novembre 2026. Des milliers de voyageurs confrontés à l'incertitude avant Thanksgiving.

Le 13 novembre 2026, l'ensemble des aéroports américains ont connu une paralysie totale après que la Federal Aviation Administration a ordonné l'immobilisation de tous les décollages. Cette décision de précaution visait à corriger des problèmes de communication affectant plusieurs centres de contrôle aérien à travers le pays. Cette interruption majeure a créé une confusion généralisée parmi les centaines de milliers de voyageurs déjà présents dans les terminaux, perturbant gravement la mobilité nationale.

Causes techniques de la suspension des vols

La Federal Aviation Administration, l'autorité fédérale de régulation de l'aviation aux États-Unis, a émis l'ordre d'arrêter toutes les opérations de décollage en raison de dysfonctionnements critiques dans les systèmes de communication. Cette panne technique n'était pas limitée à une seule région mais affectait simultanément plusieurs centres de contrôle aérien stratégiques sur tout le territoire national. Les autorités ont privilégié la sécurité des passagers et du trafic aérien en choisissant une suspension totale plutôt que de risquer des erreurs de gestion du ciel lors de cette période de forte fréquentation.

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Impact émotionnel et logistique sur les voyageurs

À l'aéroport de LaGuardia, à New York, Janice Llewellyn, une passagère de 61 ans, exprimait sa détresse en larmes face à la perspective de manquer le mariage de sa fille prévu au Canada. Elle a déclaré à l'Agence France-Presse son souhait urgent de trouver un vol alternatif immédiat, craignant de perdre patience tandis que son mari venait de l'Angleterre pour la cérémonie. Cette situation illustre l'angoisse ressenti par de nombreux passagers confrontés à l'absence d'informations claires sur la durée de l'immobilisation ou les solutions de rechange disponibles.

À Las Vegas, la situation était tout aussi tendue avec des estimations contradictoires sur la durée de l'attente. Un employé d'une compagnie aérienne a indiqué que l'immobilisation au sol durerait huit heures, tandis qu'un autre évoquait un retard potentiel de 24 heures. Cette incertitude a poussé de nombreux passagers à former de longues files d'attente aux comptoirs de location de voitures pour tenter de trouver des solutions de mobilité alternatives. Joseph Anderson, un ancien combattant de l'Armée de l'air à la retraite âgé de 72 ans, tentait de rentrer à Oakland depuis Las Vegas et envisageait de prendre la route, bien qu'il redoutait les embouteillages massifs sur les autoroutes nationales.

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Préparatifs avant la période de Thanksgiving

Cette immobilisation au sol intervient quelques semaines avant la période de voyages la plus intense de l'année aux États-Unis, marquée par la grande ruée de Thanksgiving pour des réunions familiales. La FAA a appelé à une amélioration urgente de sa communication envers le public face à cette crise. À New York, Tiara Johnson était en partance pour Orlando, en Floride, pour assister à un concert ce week-end, mais elle estimait que toute sa soirée était compromise malgré un trajet qui aurait dû durer trois heures. Elle a souligné l'ironie de cette situation coïncidant avec un vendredi 13, ajoutant à la frustration des voyageurs.

Dans les terminaux, des passagers comme Hagit Levy Shalev, 54 ans, sont restés zen en réservant un nouveau vol pour dimanche matin, prolongeant ainsi son déplacement professionnel. Elle a exprimé son optimisme en riant, ajoutant que ce jour supplémentaire lui permettait d'être un peu plus loin de ses enfants. La majorité des voyageurs semblent accepter cette contrainte temporaire, bien que le stress reste palpable dans les aéroports nationaux face à cette panne systémique inédite.