Immobilier au Pays basque : le bail réel solidaire, une solution contre la cherté et la spéciation

Le bail réel solidaire (BRS) permet d'acquérir un logement à un prix réduit de 30 à 50% tout en évitant la spéciation à la revente. Ce dispositif, développé par des organismes comme le COL, sépare la propriété du bâti de celle du foncier. Il répond à la crise du pouvoir d'achat dans le marché tendu du Pays basque.

Face à la flambée des prix de l'immobilier dans le département des Pyrénées-Atlantiques, le bail réel solidaire ( BRS ) s'impose comme une alternative innovante pour permettre aux ménages aux revenus modestes d'accéder à la propriété.

Ce dispositif, expérimenté dès 2017 par le Comité Ouvrier du Logement (COL) d'Anglet, est aujourd'hui devenu un outil majeur de politique du logement en Nouvelle-Aquitaine. Le principe du BRS repose sur la dissociation de la propriété du bâti et du foncier. L'acquéreur achète ainsi les droits réels sur lelogement, tandis que le terrain reste la propriété d'un Organisme de Financement du Logement (OFL) ou d'un organisme foncier solidaire (OFS).

Cette particularité permet de réduire considérablement le prix d'acquisition, qui peut être inférieur de 30 à 50% aux prix du marché classique. En contrepartie, le propriétaire s'acquitte d'une redevance foncière mensuelle, modeste, et s'engage à occuper le bien en résidence principale. À la revente, l'OFS conserve un droit de regard et encadre la plus-value, évitant ainsi toute spéculation et garantissant que le bien reste accessible aux futurs ménages éligibles. Les opérations concrètes se multiplient dans la région.

À Mouguerre, près de Bayonne, le prix au m² s'établit entre 2600 et 2900 euros, contre des prix bien supérieurs sur le marché libre. À Bidart, un T3 est proposé à moins de 300 000 euros, tandis qu'un T4 à Bayonne atteint 240 000 euros.

Ces offres, commercialisées par des bailleurs sociaux comme Habitat Sud Atlantic (HSA), le COL ou l'Office 64 de l'Habitat, répondent à une demande urgente dans un territoire classé en zone tendue où le taux d'effort pour se loger est particulièrement élevé. Le succès du dispositif est quantifié par la Banque des Territoires : en Nouvelle-Aquitaine, le nombre de dossiers traités est passé de 13 en 2023 à 57 en 2025.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, ce sont 32 projets qui sont en cours, contre seulement sept deux ans plus tôt. Arnaud Dunoyé, vice-président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers Sud Aquitaine, souligne que le BRS 'permet de désenclaver la demande' et qu'il est désormais intégré dans de nombreux Plans Locaux d'Urbanisme (PLU). L'initiative locale du COL, qui a livré les quatre premiers projets de France sous ce régime, a ouvert la voie.

Depuis plus d'un an, une mesure gouvernementale a relevé les plafonds de ressources éligibles, accélérant ainsi la production. Imed Robbana, directeur du COL, insiste sur l'aspect vertueux du dispositif en matière de sobriété foncière : en limitant la consommation de terrain grâce à un parc immobilier qui reste dans le giron de l'accession sociale, on préserve les espaces naturels.

Pour l'avenir, le COL milite afin que les biens revendus en BRS puissent être éligibles au prêt à taux zéro (PTZ), ce qui élargirait encore l'accès à la propriété. Ce modèle, qui allie régulation des prix, lutte contre la spéculation et mixité sociale, semble bien s'être installé dans le paysage immobilier basque et pourrait inspirer d'autres territoires confrontés aux mêmes difficultés





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