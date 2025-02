Immeuble Messager : Un coup dur pour les anciens propriétaires expropriés

Le jugement d'expropriation de l'immeuble Messager à Toulouse a fixé l'indemnisation à 1200 euros le mètre carré, suscitant la colère des anciens propriétaires qui craignent de ne pouvoir se racheter un bien.

C'est un coup dur pour les quatorze anciens propriétaires de l'immeuble Messager, dans le quartier de la Reynerie à Toulouse. Début février, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Toulouse a tranché dans trois premiers dossiers et a fixé à 1 200 euros le mètre carré l'indemnisation que Toulouse Métropole devra leur verser pour la perte de leur appartement. Ces familles avaient demandé de leur côté la somme de 2000 euros le mètre carré dans l'espoir de racheter un bien.

Située à la Reynerie, au début de la rue de Kiev, la résidence Messager est promise à la démolition depuis 2010 dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Mirail. Elle devait être rasée en 2018 mais la résistance de certains de ses occupants a retardé l'opération. Contrairement à d'autres tripodes construits par l'architecte Candilis et condamnés par le PRU comme Gluck ou Poulenc, ce géant de quinze étages a été dès le départ une copropriété, composée de 176 logements locatifs sociaux appartenant à la SA les Chalets et de 85 appartements privés. Messager s'est vidé peu à peu et cet immeuble fantôme n'abrite plus aujourd'hui qu'une dizaine de familles qui ont longtemps cru possible une réhabilitation du bâtiment. Mais après trois enquêtes publiques aux issues contradictoires entre 2017 et 2023, sa démolition a été déclarée d'utilité publique et une procédure d'expropriation a démarré en juin 2024. Le titre de propriété des derniers propriétaires de Messager a été transféré à Toulouse Métropole et le juge de l'expropriation, le 4 février dernier, s'est rangé au montant d'indemnisation proposé par la collectivité, autour de 1 200 euros/m². 'Une bouchée de pain', déplore Me Guillaume Touboul, avocat de plusieurs familles. Rappels de charges 'Le processus d'expropriation remonte à plus de dix ans, cela a traîné car il a fallu trois enquêtes publiques pour que la démolition soit actée. Pendant ce temps, l’immeuble a été laissé à l’abandon, il s’est dégradé et c’est sur cette base que la valeur des appartements est aujourd’hui établie. Mes clients n’auront sans doute pas les moyens de se racheter un bien'. C’est ce qu’a compris Mohamed qui occupe toujours au 5e étage de Messager un spacieux T6 de 129 m2. Il l’avait acquis en 2008, pensant se mettre à l’abri pour sa retraite. 'On nous accorde l’aumône. J’ai 62 ans et je suis handicapé à 80 %. Je sais que je ne pourrai jamais plus être propriétaire', explique-t-il avec amertume. Son avocat souligne aussi l’inquiétude de certains habitants par rapport au rappel de charges de copropriété que leur réclame la SA les Chalets. 'Ils n’ont obtenu qu’un petit montant d’indemnisation pour leur bien et vont en plus devoir régler des dettes pour des prestations d’entretien qui n’étaient pas à la hauteur des sommes demandées. C’est la double peine', estime Me Touboul. Le bailleur social confirme que 'des appels de fonds au titre des charges de copropriété sont dus au syndicat des copropriétaires de la résidence Messager', sans préciser les montants. Sur le volet du relogement, Toulouse Métropole précise que sur les dix familles habitant toujours l’immeuble, 'deux ont refusé les offres de relogement et pour huit autres, le processus suit son cours'





