Le bâtiment historique du 11 bis place de la Libération à Auch, classé en péril depuis 2011, reste à l'abandon. Le dossier sera examiné par la mairie en décembre.

Un immeuble historique situé au 11 bis de la place de la Libération à Auch fait l'objet d'un débat urgent concernant son état de délabrement avancé et l'absence persistante de travaux de rénovation. Depuis plus de quinze ans, cette bâtisse emblématique face à l'hôtel de ville est protégée par un filet et une bâche rouge, suscitant l'inquiétude des professionnels de l'immobilier et des habitants quant à la sécurité publique et à la valeur du patrimoine local.

Signalement d'un péril imminent confirmé par les experts

Yanis Tedesco, dirigeant du cabinet Croix du Sud Immobilier, dénonce depuis plusieurs mois l'accumulation des dangers sur cette façade. Selon les observations détaillées du professionnel, des fragments de mur s'écrasent régulièrement au sol, signe d'une structure fortement fragilisée par les intempéries et l'humidité. Cet état de fait rappelle la situation critique du 4 rue Saint-Rome à Toulouse en mars 2024, où une évacuation rapide a précédé l'effondrement total du bâtiment.

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L'alerte avait été donnée tôt, avec un rapport d'architecte remontant à 2003 qui soulignait déjà les fissures et la détérioration des matériaux. La municipalité d'Auch a dû intervenir officiellement en mars 2011 pour prescrire des mesures conservatoires immédiates après la chute d'une pierre, obligeant les propriétaires à installer les filets de protection antichute toujours visibles aujourd'hui.

Décisions de la mairie face à la procédure d'abandon

La mairie d'Auch a ouvert une procédure formelle d'abandon manifeste en 2022, reconnaissant que l'immeuble est dans un état de négligence généralisée. Les représentants de la Ville assurent que le dossier juridique est actuellement en cours de vérification approfondie pour éviter tout contentieux futur. Ils confirment qu'aucune rénovation ne pourra être engagée de manière immédiate, soulignant la complexité des démarches administratives liées à la copropriété.

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Le Conseil municipal d'Auch est convoqué pour discuter du sort de ce bâtiment lors de la séance prévue en décembre. À cette date, les propriétaires, cinq frères et sœurs héritiers depuis le décès de leur mère en juin dernier, doivent obligatoirement répondre à une mise en demeure envoyée par la commune. Ce courrier leur laisse jusqu'au 11 décembre pour proposer un plan concret de travaux ou justifier de leurs intentions.

Possibilités de réhabilitation et pression des acteurs locaux

Face à l'immobilisme des propriétaires actuels, plusieurs pistes de sortie de crise sont évoquées par les experts locaux. Yanis Tedesco estime que la réhabilitation de l'immeuble permettrait de créer entre six et sept nouveaux logements, répondant ainsi à une demande locative extrêmement tendue sur le marché d'Auch. Des marchands de biens ont déjà manifesté leur intérêt pour reprendre le bien et financer sa remise en état.

La mobilisation continue de s'organiser avec la création prévue d'une association réunissant les Auscitains soucieux de la préservation du centre-ville. En cas d'inaction persistante de la municipalité ou des héritiers, Yanis Tedesco a l'intention de saisir directement le Préfet du Gers pour exiger une intervention d'office, tout en maintenant une surveillance rigoureuse de l'état de la toiture bâchée et des façades.