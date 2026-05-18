Immersive 'Illusions' Program Unveiled by L'Hybride in Lille

L'Hybride, a renowned art space in Lille, has unveiled its third immersive program, titled 'Illusions', featuring eight short films that blur the senses. The program is a departure from previous themes and offers a unique sensory experience.

L'Hybride a dévoilé en avant-première son 3e programme immersif, avec le thème des 'Illusions' grâce à huit courts-métrages immersifs et narratifs. Après avoir séduit de nombreux spectateurs avec ses précédentes thématiques, la salle se transforme en un véritable laboratoire de sensations, brouillant l'ensemble de vos sens pendant près de 40 minutes.

Le programme est principalement produit par les Rencontres Audiovisuelles au cours de résidences internationales. Il est conseillé à partir de 10 ans, mais les personnes photosensibles ou sujettes au vertige, à l'épilepsie et au mal des transports doivent être prudentes. Les tarifs sont de 11 à 14 euros (tarif plein) / 9 à 12 euros (tarif réduit) / gratuit pour les moins de 3 ans. L'Hybride, 18 rue Gosselet, 59000 Lille. Horaires détaillés sur la page web





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