Immersion à Cherbourg : Le festival maritime de Bernard Cauvin

Bernard Cauvin inaugure Immersions à La Cité de la Mer. Ce festival familial explore l'histoire sous-marine avec conférences et films jusqu'au 20 novembre 2026.

Bernard Cauvin, fondateur historique de La Cité de la Mer, a officiellement inauguré vendredi 13 novembre 2026 la toute première édition du festival Immersions. Cette initiative culturelle majeure, présidée par l'homme charismatique, s'étalera sur une semaine intense jusqu'au 20 novembre. L'événement se décline entre les murs emblématiques de La Cité de la Mer à Cherbourg, le cinéma Odéon d'Équeurdreville-Hainneville et le cinéma Le Palace à Équeurdreville-Hainneville. Il vise à proposer une programmation familiale et populaire accessible à tous, sans nécessiter de connaissances académiques complexes.

Une ambition européenne portée par les bénévoles

Bernard Cauvin souligne l'unicité de ce projet en Europe, soulignant l'effort colossal fourni par les bénévoles qui constituent l'épine dorsale de l'association. Cette structure compte aujourd'hui un peu plus de cent adhérents, dont un noyau dur de trente-cinq à quarante personnes actives sur le terrain. L'objectif affiché est de créer à Cherbourg-en-Cotentin un événement culturel structurant, servant de levier d'attractivité pour les entreprises locales. La volonté est de démontrer qu'une programmation de haute qualité peut être réalisée avec passion et engagement collectif, répondant à un besoin sociétal fort.

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Conférences et films au cœur du programme

Le festival propose une hybridation unique entre conférences érudites et projections cinématographiques populaires. La programmation s'ouvre sur l'histoire avec une intervention de Cécile Sauvage sur les premiers sous-marins français entre 1860 et 1918. La dimension militaire est explorée par l'amiral Bernard Rogel lors de sa conférence sur les changements stratégiques actuels, ainsi que par la projection du film U-571. Des thèmes plus larges comme le cinéma Océans de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud sont également abordés pour sensibiliser le grand public.

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Focus sur le nucléaire et les grands fonds

La propulsion nucléaire navale occupe une place centrale, rappelant les 60 ans du lancement du Redoutable à Cherbourg. Cette référence historique au premier sous-marin nucléaire français sert de fil conducteur pour comprendre l'avenir énergétique et stratégique de la marine. Des tables rondes sur les grands fonds marins complètent cette analyse géopolitique. Bernard Cauvin rappelle que l'océan couvre 70 % de la planète tout en restant globalement méconnu. Cette dichotomie entre connaissance technologique et ignorance écologique constitue le moteur intellectuel de l'événement.

Prochaines étapes et perspectives d'avenir

Bernard Cauvin vise déjà une deuxième édition l'année prochaine, exploitant le contexte anniversaire du Redoutable. Cette projection temporelle permet d'ancrer l'événement dans la mémoire collective locale et nationale. Les prochaines sessions incluent des discussions sur les codes secrets d'Enigma et la place des femmes dans l'aventure sous-marine. Le festival se veut un lieu de dialogue intergénérationnel et professionnel, reliant experts académiques et cinéphiles. La suite logique reste l'expansion de cette dynamique culturelle vers d'autres territoires maritimes.