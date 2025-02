Imane Khelif Face à de Nouvelles Accusations de l'IBA

La championne olympique d'Algérie, Imane Khelif, a été visée par de nouvelles accusations de la part de la fédération internationale de boxe (IBA). L'IBA, non reconnue par le CIO, conteste encore le droit de Khelif et de Lin Yu-ting à concourir chez les femmes. Khelif menace de riposte en justice et s'engage à défendre son titre.

Sacrée championne olympique des -60 kg l'été dernier à Paris, l'Algérienne Imane Khelif a de nouveau été prise à parti par la fédération internationale de boxe (IBA), qui n'est plus reconnue par le Comité international olympique (CIO). Khelif accuse l'IBA d'avoir proféré de nouvelles « fausses » accusations et ne regrette pas de prendre des mesures judiciaires pour se défendre. L'origine de cette nouvelle controverse remonte aux JO 2024 de Paris, où l'IBA avait contesté le droit de Khelif et de Lin Yu-ting, une boxeuse taïwanaise, à concourir dans la catégorie féminine.L'IBA a affirmé que les deux boxeuses seraient porteuses de chromosomes XY, une preuve de masculinité selon leur argumentaire, alors que cette caractéristique est également une forme de « différence de développement sexuel » (DDS), autrefois appelée intersexualité, qui touche selon les études une naissance sur 1 000 à 4 500. Khelif et Lin Yu-ting, qui ont toujours concouru chez les femmes, ont été exclues des Championnats du Monde 2023 par l'IBA. Le CIO, qui a géré en direct le tournoi olympique de boxe faute de fédération internationale reconnue, s'est appuyé sur le passeport des deux concurrentes pour accepter leur participation aux JO de Paris. Khelif, déterminée à défendre son titre et sa dignité, réaffirme son engagement à combattre jusqu'à la fin. Elle a déclaré : « Je me battrai jusqu'à ce que la vérité soit indéniable ». L'IBA a annoncé lundi une offensive judiciaire contre le CIO, en déclarant qu'elle déposerait plainte auprès du procureur général de la Suisse, Stefan Blätter, et préparerait « des plaintes similaires » auprès des procureurs généraux de France et des États-Unis. La championne olympique, quant à elle, promet une riposte ferme. « Mon équipe est en train de soigneusement passer la situation en revue et prendra toutes les mesures légales nécessaires pour s'assurer que mes droits et les principes de la concurrence loyale soient respectés. Je reste là et n'irai nulle part. Je me battrai sur le ring, je me battrai devant les tribunaux, et je me battrai devant l'opinion publique jusqu'à ce que la vérité soit indéniable. », a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur Instagram. Cette bataille judiciaire s'annonce intense et promet de relancer le débat sur l'inclusion des athlètes intersexes dans le sport.





Imane Khelif IBA CIO Boxe JO 2024 Femmes Discrimination Justice

