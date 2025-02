Imane Khelif contre-attaque face aux accusations de l'IBA

La boxeuse algérienne Imane Khelif répond aux accusations de l'IBA qui la contestent sur son droit à boxer en catégorie féminine aux JO 2024. Elle promet une riposte judiciaire et se dit déterminée à défendre sa place sur le ring.

Imane Khelif, la boxeuse algérienne championne olympique, a vivement réagi aux nouvelles accusations de la Fédération internationale de boxe ( IBA ). L' IBA , exclue du mouvement olympique mais souhaitant participer aux JO 2024 de Paris, conteste le droit d'Imane Khelif et de la Taïwanaise Lin Yu-ting à boxer en catégorie féminine.

L'organisation a annoncé une offensive judiciaire contre le CIO, affirmant avoir déposé plainte auprès du procureur général suisse, Stefan Blätter, et préparer des plaintes similaires auprès des procureurs généraux de France et des États-Unis.Khelif, dans un communiqué publié sur Instagram, qualifie les accusations de l'IBA de « sans fondement » et « insultantes ». Elle indique que son équipe examine attentivement la situation et prendra toutes les mesures légales nécessaires pour défendre ses droits et la concurrence loyale. La boxeuse affirme rester inébranlable et se battre sur plusieurs fronts : dans le ring, devant les tribunaux et devant l'opinion publique, jusqu'à ce que la vérité soit établie.L'IBA, dirigée par le Russe Umar Kremlev, s'appuie sur un décret signé par l'ancien président américain Donald Trump pour justifier son offensive. Ce décret vise à empêcher les athlètes transgenres de pratiquer des sports féminins, même si ni Khelif ni Lin Yu-ting ne correspondent à cette description. L'organisation affirme que ce texte prouve sa position ferme et sa protection des boxeuses contre la concurrence déloyale. L'IBA, privée de l'organisation de son propre tournoi olympique en 2019 en raison de problèmes de gouvernance, soutient que toute action ou inaction présentant un risque pour la sécurité des participants à une compétition mérite une enquête et peut conduire à des poursuites pénales.





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

BOXE JO 2024 IBA IMANE KHELIF ACCUSATIONS JUSTICE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L'IBA porte plainte contre les boxeuses Imane Khelif et Lin Yu-tingL'Instance de Boxe Amateur (IBA), dirigée par le Russe Umar Kremlev, affirme déposer plainte auprès du procureur général suisse, Stefan Blätter, et préparer des plaintes similaires en France et aux États-Unis contre les boxeuses Imane Khelif et Lin Yu-ting. L'IBA les accuse de non-conformité aux règles de participation féminine en raison de leur présence de chromosomes XY.

Lire la suite »

IBA Contre les Boxeuses Imane Khelif et Lin Yu-Ting: Une Nouvelle Attaque sur le GenreLa Fédération internationale de boxe (IBA) poursuit le Comité International Olympique (CIO) en Suisse pour avoir permis à Imane Khelif et Lin Yu-Ting, médaillées d'or en boxe féminine, de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. L'IBA les accuse d'être 'inéligibles' en raison de leur différence de développement sexuel (DDS).

Lire la suite »

Imane Khelif Face à de Nouvelles Accusations de l'IBALa championne olympique d'Algérie, Imane Khelif, a été visée par de nouvelles accusations de la part de la fédération internationale de boxe (IBA). L'IBA, non reconnue par le CIO, conteste encore le droit de Khelif et de Lin Yu-ting à concourir chez les femmes. Khelif menace de riposte en justice et s'engage à défendre son titre.

Lire la suite »

Imane Khelif Face à de Nouvelles Accusations de l'IBAAprès les Jeux olympiques de Paris 2024, la boxeuse algérienne Imane Khelif est confrontée à de nouvelles accusations de la part de la fédération internationale de boxe (IBA) concernant son genre. L'IBA continue de contester sa participation à la catégorie féminine, malgré le passeport de Khelif reconnu par le CIO. L'athlète et son équipe envisagent une action en justice pour défendre ses droits.

Lire la suite »

Boxeuse algérienne Imane Khelif contre l'IBA : une riposte en justice annoncéeImane Khelif, championne olympique de boxe féminine, a dénoncé de nouvelles accusations de la fédération internationale de boxe (IBA) qui lui interdit de combattre dans sa catégorie. Elle envisage une action en justice contre le CIO.

Lire la suite »

Nouvelle attaque contre Imane Khelif sur son genreLa boxeuse algérienne Imane Khelif est à nouveau visée par des accusations concernant son genre. La Fédération internationale de boxe (IBA) a déposé plainte contre le CIO auprès du procureur général suisse, accusant le CIO d'avoir facilité la participation d'Imane Khelif et de la boxeuse taïwanaise Lin Yu-Ting, considérées comme inéligibles aux Jeux olympiques de Paris 2024. L'IBA soutient que les deux athlètes, médaillées d'or en – 66 kg et – 57 kg, seraient porteuses de chromosomes XY, les qualifiant de masculins. Le CIO réfute ces accusations, se basant sur les passeports biométriques des athlètes qui attestent de leur genre féminin.

Lire la suite »