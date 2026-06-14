Illan Castronovo mis en examen pour viol : son avocat dénonce une cabale médiatique

L'influenceur Illan Castronovo a été mis en examen pour viol suite aux plaintes de deux jeunes femmes. Son avocat conteste les charges et évoque une cabale médiatique.

Depuis la révélation de sa mise en examen pour viol par le tribunal judiciaire de Blois, Illan Castronovo est au centre de l'attention médiatique. Les plaintes déposées par deux jeunes femmes, âgées de 18 et 20 ans au moment des faits, allèguent des agressions survenues lors d'une soirée Halloween en octobre 2018 dans une boîte de nuit de Fougères-sur-Bièvre, dans le Loir-et-Cher.

Selon leurs témoignages, elles auraient perdu connaissance après avoir bu un verre offert par l'ancien candidat de téléréalité. La plus jeune des plaignantes raconte s'être réveillée avec la lumière d'un téléphone, découvrant son pantalon baissé ainsi que celui d'Illan Castronovo. L'autre jeune femme, âgée de 20 ans à l'époque, dit être redescendue des loges sans aucun souvenir de ce qui s'était passé, constatant la disparition de ses protections menstruelles et la présence de nombreuses ecchymoses sur son corps.

Ces éléments ont conduit à l'ouverture d'une information judiciaire et à la mise en examen de l'influenceur le 13 avril dernier, confirmée par le procureur de la République de Blois, Stéphane Javet. Après avoir choisi le silence dans un premier temps, Illan Castronovo a finalement pris la parole par l'intermédiaire de son avocat, Me David Decharron.

Ce dernier a indiqué que la mise en examen avait été requalifiée par rapport à la plainte initiale, la juge d'instruction ayant abandonné la circonstance de viol par administration de substances. Il a également souligné que son client est présumé innocent et qu'il démontrera l'inanité des accusations portées. L'avocat a dénoncé une cabale médiatique orchestrée contre Castronovo depuis des années, affirmant que les plaignantes ne se sont manifestées qu'après la publication de vidéos en ligne, retirées depuis.

Me Decharron s'est dit surpris que son client ait été mis en examen plutôt que placé sous le statut de témoin assisté, d'autant qu'il est libre de ses mouvements sans aucun contrôle judiciaire, ce qui est inhabituel dans ce type d'affaire. Cette affaire relance le débat sur les violences sexuelles dans le milieu de la téléréalité, où les influenceurs sont souvent sous les projecteurs.

Illan Castronovo, connu pour sa participation à des émissions comme Les Princes de l'amour, voit sa carrière compromise par ces accusations. Les deux plaignantes, elles, attendent que la justice fasse son œuvre. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes des faits et l'éventuelle responsabilité de l'accusé. En attendant, la présomption d'innocence demeure, mais les témoignages des jeunes femmes soulèvent des questions sur les dérives possibles lors de soirées festives.

Cette affaire, qui mêle célébrité et justice, continue de faire couler beaucoup d'encre et d'alimenter les discussions sur les réseaux sociaux, où les avis sont partagés entre soutien à l'accusé et solidarité avec les victimes présumées





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