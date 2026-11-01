Iliana Iotova remporte l'élection présidentielle bulgare avec plus de 57% des voix. Elle succède à Roumen Radev et prône le dialogue avec Moscou.

Iliana Iotova a été élue présidente de la Bulgarie le 1er novembre 2026, suite à un scrutin marqué par une participation significative et des résultats sans appel. Cette victoire historique fait d'elle la première femme à occuper la plus haute fonction de l'État dans ce pays de 6,4 millions d'habitants. Le résultat devrait naturellement rassurer le Kremlin, car la nouvelle dirigeante défend une politique étrangère privilégiant le dialogue avec Moscou pour tenter de mettre fin au conflit ukrainien. Elle devance largement son principal adversaire, l'ancien Premier ministre par intérim Andrey Gyurov, soutenu par l'opposition pro-occidentale.

Une victoire massive pour la présidente sortante

Les premières estimations des instituts de sondage placent Iliana Iotova en tête avec une avance confortable, récoltant entre 57,4 et 58,2 pour cent des voix. Son rival Andrey Gyurov rassemble quant à lui entre 38,6 et 39,6 pour cent des suffrages exprimés. Cette majorité claire s'inscrit dans un contexte politique où la Bulgarie a connu une grande instabilité depuis 2021, marquée par huit élections législatives consécutives. Les électeurs semblaient chercher une perspective stable et claire après cette longue période de turbulence.

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La sociologue Boryana Dimitrova, de l'institut Alpha Research, note que Iliana Iotova, âgée de 62 ans, a su convaincre en se présentant comme une présidente de la paix. Ce message a résoné particulièrement fort dans un contexte d'inquiétude croissante en matière de sécurité, suite à une série récente d'attaques de drones sur le territoire national. Les Bulgares ont donc semblé choisir la continuité et la prudence face à l'incertitude géopolitique qui entoure leur région.

Une campagne centrée sur la paix et les revenus

Le soir du scrutin, la gagnante, entourée de son équipe et du Premier ministre, a déclaré avoir mené une campagne positive dès le premier instant. Elle a souligné son refus catégorique de recourir à un discours de haine ou de division, promettant de ne permettre la moindre attaque personnelle. Elle estime que les électeurs ont bien compris son message axé sur les revenus, la paix et les défis à relever pour l'avenir du pays.

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Le Premier ministre Roumen Radev a jugé que les Bulgares avaient opté pour une stabilité retrouvée. De son côté, Andrey Gyurov a accepté les résultats tels qu'ils sont, déclarant aux médias que le meilleur reste à venir. Il a ajouté qu'il posait des bases solides sur lesquelles l'opposition pouvait construire pour les futurs défis démocratiques, maintenant une attitude respectueuse envers le résultat du vote populaire.

Un contexte sécuritaire et une vision géopolitique

Pour la nouvelle présidente, la Bulgarie doit être un État fort au sein d'une Europe forte. Elle défend une politique étrangère indépendante, fondée strictement sur l'intérêt national, tout en ne contestant pas la place traditionnelle du pays dans l'Union européenne et l'Organisation du traité de l'Atlantique nord. Lors d'un débat télévisé jeudi, elle avait déjà répété que la paix en Ukraine ne pouvait provenir que de négociations directes.

Son élection intervient après une période de transition où elle a succédé à Roumen Radev en janvier dernier. Ce dernier avait démissionné pour se lancer dans la bataille des législatives qu'il a remportées en avril. Ancienne journaliste et figure du Parti socialiste, Iliana Iotova avait déjà siégé au Parlement européen avant d'être élue vice-présidente aux côtés de Roumen Radev en 2016, puis réélue en 2021. Elle vote à Sofia le dimanche précédent la proclamation, marquant ainsi son ancrage dans la capitale.

Des fonctions régaliennes et une réponse internationale

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a félicitée Iliana Iotova sur les réseaux sociaux. Elle a souligné sa volonté de poursuivre un travail commun sur la défense, la compétitivité et l'indépendance énergétique. Bien que les fonctions présidentielles soient essentiellement représentatives en Bulgarie, la personne qui les exerce dispose d'un droit de veto sur les lois et est le commandant suprême des forces armées. Cette position centrale lui confère une influence réelle dans les moments de crise ou de décision stratégique majeure pour la nation.