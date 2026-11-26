Ile-de-France Mobilités dévoile vingt-deux nouvelles propositions pour sécuriser les transports publics en Île-de-France, incluant la reconnaissance faciale.

Ile-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des transports franciliens sous la présidence de Valérie Pécresse, a annoncé le lancement d'une stratégie de sécurisation renforcée de son réseau. Face à une augmentation continue du nombre d'usagers et à la progression du nombre de détenteurs de la carte Navigo, l'établissement public a publié une série de vingt-deux propositions visant à améliorer les conditions de circulation et la sécurité des abonnés sur l'ensemble du réseau.

Mesures Structurelles et Commandement Unique

Afin de structurer durablement la sécurité du réseau, l'organisation propose la création d'une sûreté régionale des transports placée sous l'autorité fonctionnelle directe d'Ile-de-France Mobilités. Cette mesure vise à centraliser la gestion des risques. Le syndicat souhaite également instituer un statut spécifique d'agent de sécurité privée des transports publics pour professionnaliser les équipes de terrain.

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Une autre proposition majeure consiste à placer le préfet de police en tant que responsable du commandement opérationnel unique de la sécurité. Cette directive s'appliquerait à tous les modes de transports sur l'ensemble des départements franciliens. Des missions de pilotage et de coordination des politiques de sûreté seraient menées en liaison avec les préfectures et les forces de sécurité intérieure pour assurer une réponse rapide aux incidents.

Technologies de Surveillance et Reconnaissance Faciale

Concernant la vidéoprotection, déjà un sujet de débat, la durée de conservation technique des images dans les gares et les stations serait portée à quinze jours. La télésurveillance serait également développée de manière algorithmique sur l'intégralité du périmètre des transports franciliens pour optimiser l'analyse des flux et des anomalies.

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Valérie Pécresse a également annoncé une expérimentation de la reconnaissance faciale dans les transports en commun. Cette technologie aurait pour objectif spécifique de traquer les personnes dangereuses recherchées et les individus multirécidivistes visés par une interdiction judiciaire de paraître dans les transports en commun. Cette initiative s'inscrit dans une logique de prévention accrue par le contrôle d'identité automatisé.

Uniformisation des Procédures d'Alerte

Pour faciliter la réaction en cas d'urgence, il est proposé de généraliser un numéro d'alerte unique, le 3117, sur tous les modes de transport et sur l'ensemble du réseau francilien. Cette mesure vise à simplifier les démarches pour les usagers confrontés à des situations critiques. L'uniformisation du numéro permettrait une coordination plus efficace des secours et des forces de l'ordre intervenant sur le terrain.

Cette mesure s'ajoute aux vingt-deux propositions présentées par l'établissement public pour créer un environnement plus sûr. L'objectif est de réduire les frictions et les délais d'intervention pour les abonnés et les usagers occasionnels qui signaleraient des troubles à l'ordre public ou des situations d'insécurité.

Bilan des Incidents et Tendances Statistiques

Le contexte de ces nouvelles mesures s'appuie sur des chiffres précis relatifs à la sécurité publique. Au total, cinquante-huit mille huit cent onze cas d'incidents liés aux faits de sûreté ont été comptabilisés dans les transports en commun. Malgré ce volume, le syndicat des transports d'Île-de-France souligne une amélioration globale du bilan par rapport aux années précédentes.

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On observe une diminution significative du nombre de victimes sur la période allant de deux mille seize à deux mille vingt-cinq. Cette baisse de trente-trois pour cent du nombre d'incidents globaux participe à une évaluation positive des politiques publiques financées par Ile-de-France Mobilités. Ces données constituent la base factuelle justifiant les nouvelles orientations stratégiques.

Détail des Évolutions par Catégorie de Délict

L'analyse détaillée révèle des tendances contrastées selon les types d'infractions. Les vols sans violence ont diminué de six pour cent, tandis que les vols avec violence ont baissé de dix pour cent. Les violences sexistes et sexuelles ont également enregistré une baisse de un pour cent, reflétant une baisse relative de ces actes spécifiques sur le réseau.

Cependant, la catégorie des violences physiques représente la seule en hausse, progressant de six pour cent durant la même période. Cette augmentation spécifique explique en partie la volonté d'Ile-de-France Mobilités de durcir les dispositifs de sécurité. Le déploiement des nouvelles mesures technologiques et structurelles vise explicitement à inverser cette tendance locale tout en consolidant les baisses observées dans les autres domaines.